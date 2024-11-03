غدره زميله .. مقتل شاب مصري في أميركا رمياً بالرصاص

MENAFN - Khaberni) خبرني - خيمت حالة من الحزن على مواقع في مصر خلال الساعات الماضية، بعد أن تعرض شاب مصري للقتل غدراً على يد زميله في العمل بالولايات المتحدة الأميركية، مساء أول أمس الجمعة.

فقد أفادت المعلومات الأولية أن الشاب من محافظة القاهرة ويدعى مصطفى محمود، وتوفي رمياً بالرصاص في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية على يد زميله في العمل غدرا، بسبب خلافات بينهم.

وبحسب أصدقاء الشاب، فإن مصطفى كان يعمل "مقاول بناء"، وحدثت مشاجرة مع المتهمين وهما "شخص ونجله"، وقام زميله بإطلاق النار على مصطفى في الرقبة، وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الواقعة، إلا أن زميله برر فعلته بأنه كان يدافع عن نفسه.

فيما أوضح أصدقاء مصطفى، أنه سافر إلى الولايات المتحدة قبل 12 عاما، وبدأ العمل في غسيل السيارات وانتقل منها إلى العمل في المقاولات، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية.





الوحيد بين شقيقاته

يذكر أن الضحية كان الابن الوحيد لأسرته ولديه شقيقات مقيمات في مصر، ويقيم في الولايات المتحدة برفقة زوجته الأميركية.

وخيمت حالة من الحزن والأسى على أسرة المجني عليه في مصر فور وصول نبأ وفاته، وناشدت الأسرة السلطات التدخل لإعادة الجثمان إلى القاهرة ليُوارى الثرى في مسقط رأسه، مع مطالبتها بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجاني للعدالة.



