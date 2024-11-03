الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ودعت الأرصاد الجوية، إلى ارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، والقيادة بحذر والانتباه من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، كما حذرت، من خطر العواصف الرعدية، و تشكل السيول والفيضانات في الأودية المنخفضة.