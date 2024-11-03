الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 من أكتوبر إلى 11 ألفا و500

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأحد، 16 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، التي طالت العشرات في مخيم الفوار.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت في محافظات: رام الله، ونابلس، وطوباس، وسلفيت، والخليل.
إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال يوم أمس اقتحاما واسعا لمخيم الفوار جنوب الخليل، ونفذت خلاله عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين أفرج عنهم لاحقا، رافقه تدمير وتخريب منازل المواطنين، علما أنّ مخيم الفوار يشهد اقتحامات واسعة مؤخرا.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و500 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس.
ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها.
يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.
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