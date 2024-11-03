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الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 من أكتوبر إلى 11 ألفا و500

11/3/2024 5:09:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأحد، 16 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، التي طالت العشرات في مخيم الفوار.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت في محافظات: رام الله، ونابلس، وطوباس، وسلفيت، والخليل.

إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال يوم أمس اقتحاما واسعا لمخيم الفوار جنوب الخليل، ونفذت خلاله عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين أفرج عنهم لاحقا، رافقه تدمير وتخريب منازل المواطنين، علما أنّ مخيم الفوار يشهد اقتحامات واسعة مؤخرا.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و500 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

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