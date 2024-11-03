إعلام إسرائيلي: 51 محتجزا فقط لا يزالون أحياء في غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم الأحد، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن 51 من المحتجزين في قطاع غزة ما زالوا على قيد الحياة، بعد تقديرات سابقة بأن أعدادهم تراوح الـ63 محتجزا.

ولم توضح الصحيفة أسباب مقتل المحتجزين، لكن حركة"حماس" أعلنت مرات عدة مقتل محتجزين جراء القصف الإسرائيلي وعدم القدرة على تأمين العلاج لهم نتيجة منع الاحتلال دخول المساعدات، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا قتله محتجزين عن طريق الخطأ.

وفي آخر تقدير للجيش الإسرائيلي حول أعداد المحتجزين في قطاع غزة، رجح الاحتلال أن نحو 97 محتجزا ما يزالون في قطاع غزة، 34 منهم فارقوا الحياة، في حين لم تفصح حركة "حماس" عن أعداد المحتجزين لديها.

وأمس السبت، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وزير الجيش يوآف غالانت ووزراء المجلس الوزاري ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى سحب ملف صفقة التفاوض من أيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطرح مبادرة إسرائيلية شاملة لصفقة، والتصويت عليها في الحكومة.



وقالت هيئة عائلات المحتجزين في غزة إن سلطات الاحتلال تدير حملة دعائية كاذبة وبشعة ضد صفقة التبادل، وفق تعبيرها.



واحتجزت حركة“حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 251 إسرائيليا، وفق تقديرات إسرائيلية، أطلق سراح نحو 105 أشخاص، من بينهم 81 إسرائيليا و23 تايلنديا وفلبينيا واحدا بصفقة التبادل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

والأسبوع الماضي، أعادت دول الوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إطلاق المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" والتي كانت متوقفة منذ الصيف، دون توصل إلى اتفاق حتى الآن.