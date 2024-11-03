إعلام إسرائيلي: 51 محتجزا فقط لا يزالون أحياء في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم الأحد، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن 51 من المحتجزين في قطاع غزة ما زالوا على قيد الحياة، بعد تقديرات سابقة بأن أعدادهم تراوح الـ63 محتجزا.
ولم توضح الصحيفة أسباب مقتل المحتجزين، لكن حركة"حماس" أعلنت مرات عدة مقتل محتجزين جراء القصف الإسرائيلي وعدم القدرة على تأمين العلاج لهم نتيجة منع الاحتلال دخول المساعدات، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا قتله محتجزين عن طريق الخطأ.
وفي آخر تقدير للجيش الإسرائيلي حول أعداد المحتجزين في قطاع غزة، رجح الاحتلال أن نحو 97 محتجزا ما يزالون في قطاع غزة، 34 منهم فارقوا الحياة، في حين لم تفصح حركة "حماس" عن أعداد المحتجزين لديها.
وأمس السبت، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وزير الجيش يوآف غالانت ووزراء المجلس الوزاري ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى سحب ملف صفقة التفاوض من أيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطرح مبادرة إسرائيلية شاملة لصفقة، والتصويت عليها في الحكومة.
وقالت هيئة عائلات المحتجزين في غزة إن سلطات الاحتلال تدير حملة دعائية كاذبة وبشعة ضد صفقة التبادل، وفق تعبيرها.
واحتجزت حركة“حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 251 إسرائيليا، وفق تقديرات إسرائيلية، أطلق سراح نحو 105 أشخاص، من بينهم 81 إسرائيليا و23 تايلنديا وفلبينيا واحدا بصفقة التبادل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
والأسبوع الماضي، أعادت دول الوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إطلاق المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" والتي كانت متوقفة منذ الصيف، دون توصل إلى اتفاق حتى الآن.
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