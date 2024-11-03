لماذا تعد صفقة انتقال نيمار إلى إنتر ميامي مستحيلة؟

(MENAFN
- Amman Net) تحدث مدرب إنتر ميامي، جيراردو مارتينو، عن الشائعات التي تربط نيمار بالنادي وأصرّ على أن الصفقة سيكون من المستحيل التفاوض عليها حاليا نظرا لقواعد الدوري
الأميركي لكرة القدم
والقيود على الرواتب.
وقد ارتبط اسم نيمار، الذي ينتهي عقده مع الهلال السعودي في صيف 2025، بالانتقال إلى ميامي منذ أن تعاقد النادي مع زملائه السابقين في برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس العام الماضي.
وذكر موقع "إيه إس بي إن" أن مارتينو الذي سبق له تدريب نيمار في برشلونة صرح للصحفيين أمس الجمعة "ما لا أستطيع تخيله هو كيف سيتم تنفيذ ذلك إذا لم تجعل رابطة الدوري قضية الرواتب أكثر مرونة".
وأضاف "الحقيقة هي أن القواعد صارمة ولا يمكن كسرها، ما لم يقرر الدوري الأميركي لكرة القدم التغيير".
وارتفعت التكهنات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد تقرير يفيد بأن نيمار اشترى عقارا على الواجهة البحرية في ميامي، لكن مارتينو قال إنه من السخف ربط لاعب بفريق بسبب العقارات.
وقال "لا يمكننا أن نتحدث أو نذكر لاعبا لأنه اشترى منزلا هنا.. هذا كلام فارغ، يجب أن تتحدث بحجج قوية".
وبدلًا من ذلك، حوّل مارتينو تركيزه إلى مباراة الفريق المقبلة في التصفيات ضد أتلانتا يونايتد فجر غد الأحد في ملعب مرسيدس بنز.
ويحتاج ميامي إلى الفوز للتقدم إلى المرحلة النهائية من الدوري الأميركي، وفي حالة الخسارة سيخوض الفريق مباراة ثالثة وحاسمة في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في ملعب تشيس.
وقد يفتقد إنتر ميامي الإسباني بوسكيتس في مباراة الأحد، وقال مارتينو "لا، لم يتدرب بعد. ما زال مريضا. سنرى إذا كان سيكون متاحا للمشاركة يوم الأحد".
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