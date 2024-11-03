لماذا تعد صفقة انتقال نيمار إلى إنتر ميامي مستحيلة؟

MENAFN - Amman Net) تحدث مدرب إنتر ميامي، جيراردو مارتينو، عن الشائعات التي تربط نيمار بالنادي وأصرّ على أن الصفقة سيكون من المستحيل التفاوض عليها حاليا نظرا لقواعد الأميركي والقيود على الرواتب.

وقد ارتبط اسم نيمار، الذي ينتهي عقده مع الهلال السعودي في صيف 2025، بالانتقال إلى ميامي منذ أن تعاقد النادي مع زملائه السابقين في برشلونة ليونيل ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس العام الماضي.

وذكر موقع "إيه إس بي إن" أن مارتينو الذي سبق له تدريب نيمار في برشلونة صرح للصحفيين أمس الجمعة "ما لا أستطيع تخيله هو كيف سيتم تنفيذ ذلك إذا لم تجعل رابطة الدوري قضية الرواتب أكثر مرونة".

وأضاف "الحقيقة هي أن القواعد صارمة ولا يمكن كسرها، ما لم يقرر الدوري الأميركي لكرة القدم التغيير".

وارتفعت التكهنات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد تقرير يفيد بأن نيمار اشترى عقارا على الواجهة البحرية في ميامي، لكن مارتينو قال إنه من السخف ربط لاعب بفريق بسبب العقارات.

وقال "لا يمكننا أن نتحدث أو نذكر لاعبا لأنه اشترى منزلا هنا.. هذا كلام فارغ، يجب أن تتحدث بحجج قوية".

وبدلًا من ذلك، حوّل مارتينو تركيزه إلى مباراة الفريق المقبلة في التصفيات ضد أتلانتا يونايتد فجر غد الأحد في ملعب مرسيدس بنز.

ويحتاج ميامي إلى الفوز للتقدم إلى المرحلة النهائية من الدوري الأميركي، وفي حالة الخسارة سيخوض الفريق مباراة ثالثة وحاسمة في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في ملعب تشيس.

وقد يفتقد إنتر ميامي الإسباني بوسكيتس في مباراة الأحد، وقال مارتينو "لا، لم يتدرب بعد. ما زال مريضا. سنرى إذا كان سيكون متاحا للمشاركة يوم الأحد".