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5 إصابات بحوادث صدم وتدهور على طرق خارجية

11/3/2024 5:09:16 AM
(MENAFN- Amman Net) تعاملت كوادر الدوريات الخارجية والدفاع المدني، مع عدد من الحوادث خلال 24 ساعة الماضية نتج عنه 5 اصابات متوسطة.
وأفاد التقرير المروري صباح الاحد عبر اذاعة الامن العام، بأن حادث تصادم وقع بين دراجة نارية ومركبة على طريق الأزرق الشمالي، ونتج عنه اصابتين متوسطتين تم اسعافهما إلى مركز الازرق الطبي وإزالة الأثر المروري وفتح الطريق أمام السير.
وكما وقع حادث تدهور مركبة ما بعد اشارات حوارة باتجاه الرمثا وصدمها بعمود، ونتح عنه 3 إصابات متوسطة تم اسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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