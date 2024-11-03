5 إصابات بحوادث صدم وتدهور على طرق خارجية

(MENAFN
- Amman Net) تعاملت كوادر الدوريات الخارجية والدفاع المدني، مع عدد من الحوادث خلال 24 ساعة الماضية نتج عنه 5 اصابات متوسطة.
وأفاد التقرير المروري صباح الاحد عبر اذاعة الامن العام، بأن حادث تصادم وقع بين دراجة نارية ومركبة على طريق الأزرق الشمالي، ونتج عنه اصابتين متوسطتين تم اسعافهما إلى مركز الازرق الطبي وإزالة الأثر المروري وفتح الطريق أمام السير.
وكما وقع حادث تدهور مركبة ما بعد اشارات حوارة باتجاه الرمثا وصدمها بعمود، ونتح عنه 3 إصابات متوسطة تم اسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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