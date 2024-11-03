انقاذ 3 أشخاص علقت مركبتهم قرب سد الملك طلال

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- Amman Net) أكد ضابط إعلام الدفاع المدني على قيام كوادر مديرية دفاع مدني جرش خلال عطلة نهاية الأسبوع بإنقاذ وإخلاء ثلاثة أشخاص علقت مركبتهم بالطمي المحاذي للسيل بالقرب من سد الملك طلال.
وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام الاحد، أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش استجابت وبشكل فوري لبلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود أشخاص عالقين داخل مركبة في مجرى سيل بالقرب من سد الملك طلال، حيث تحركت على الفور كوادر الدفاع المدني وعند الوصول تبين وجود ثلاثة أشخاص داخل مركبة عالقة بجانب مجرى السيل حيث عملت فرق الإنقاذ على سحبهم وإنقاذهم وتامينهم إلى منطقة آمنه وكانت حالتهم العامة جيدة لم تستدعي النقل إلى المستشفى.
ونوه إلى ضرورة تقيد المواطنين بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام حول الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي المؤثرة على المملكة والاستعداد الجدي لاستقبال فصل الشتاء من صيانة للمركبات وعمل صيانة للمنازل من خلال تفقد شبكات الكهرباء داخل المنازل ومعالجة نقاط الضعف في المنازل
من جانب آخر استعرض ضابط الإعلام الملازم محمد الخطاطبه أبرز الجهود التي بذلت خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تمثلت بالتعامل مع (3510) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ (285) حادث إنقاذ والسيطرة على ( 220 ) حرائق.
ودعا المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك، مؤكدا الجاهزية التامة لكوادر الدفاع المدني لتقديم الخدمة اللازمة لمحتاجيها على مدار 24 ساعة.
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