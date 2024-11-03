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انقاذ 3 أشخاص علقت مركبتهم قرب سد الملك طلال

11/3/2024 5:09:15 AM
(MENAFN- Amman Net) أكد ضابط إعلام الدفاع المدني على قيام كوادر مديرية دفاع مدني جرش خلال عطلة نهاية الأسبوع بإنقاذ وإخلاء ثلاثة أشخاص علقت مركبتهم بالطمي المحاذي للسيل بالقرب من سد الملك طلال.
وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام الاحد، أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش استجابت وبشكل فوري لبلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود أشخاص عالقين داخل مركبة في مجرى سيل بالقرب من سد الملك طلال، حيث تحركت على الفور كوادر الدفاع المدني وعند الوصول تبين وجود ثلاثة أشخاص داخل مركبة عالقة بجانب مجرى السيل حيث عملت فرق الإنقاذ على سحبهم وإنقاذهم وتامينهم إلى منطقة آمنه وكانت حالتهم العامة جيدة لم تستدعي النقل إلى المستشفى.
ونوه إلى ضرورة تقيد المواطنين بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام حول الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي المؤثرة على المملكة والاستعداد الجدي لاستقبال فصل الشتاء من صيانة للمركبات وعمل صيانة للمنازل من خلال تفقد شبكات الكهرباء داخل المنازل ومعالجة نقاط الضعف في المنازل
من جانب آخر استعرض ضابط الإعلام الملازم محمد الخطاطبه أبرز الجهود التي بذلت خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تمثلت بالتعامل مع (3510) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ (285) حادث إنقاذ والسيطرة على ( 220 ) حرائق.
ودعا المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك، مؤكدا الجاهزية التامة لكوادر الدفاع المدني لتقديم الخدمة اللازمة لمحتاجيها على مدار 24 ساعة.

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