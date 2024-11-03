النسخة الرابعة من“هي هَبْ”، بدأت وحفل الافتتاح يَعِدُ بأربعة أيام من الإبداع والتميّز

MENAFN - Asdaf News) افتُتِحتْ النسخة الرابعة من“هي هَبْ” بحفل شهد حضور نخبة من المبدعين ومشاهير عالم الأزياء والجمال. ومن المقرّر أن تكون نسخة هذا العام والتي تُقام في حي جاكس بالرياض من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، هي الأكبر على الإطلاق مع مشاركة أشهر روّاد الصناعة العالميين والفنانين والمؤثّرين، إضافة إلى أهمّ دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية.

استعرضت الليلة الافتتاحية أبرز إنجازات قطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الدور الكبير الذي يلعبه مؤتمر“هي هَبْ” في دعم وتمكين الجيل الجديد من المبدعين وروّاد الأعمال في صناعة الأزياء. وذلك بحضور مي بدر، رئيسة تحرير مجلّة“هي” وبوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية وباتريك شلهوب، رئيس مجموعة“شلهوب” ومالك تامبورجي، المدير العام لـ SRMG X، الجهة المسؤولة عن تنظيم الفعاليات في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

وعن انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر، اعتبرت مي بدر، أن“نسخة هذا العام، ستشكّل نقطة تحوّل استثنائية وستساهم في خلق بيئة من الإلهام، عبر النقاشات العميقة والمعارض الإبداعية التفاعلية والحصص التعليمية”، مشيرة إلى أن البرنامج الغني والمتنوع“يطرح أفكاراً جديدة وحلولاً مبتكرة، خاصة وأننا في“هي هبْ”، ملتزمون باستقطاب أفضل المواهب المحلية والإقليمية والعالمية لتمكين الجيل الجديد من المبدعين في هذه الصناعة الحيوية.”

وللسنة الثانية على التوالي، يتعاون“هي هَبْ” مع“مستقبل الأزياء” (Fashion Futures)، الحدث السنوي لهيئة الأزياء السعودية، لتطوير برنامج المؤتمر وجمع كبار الأكاديميين وخبراء قطاع الأزياء في العالم وتعزيز سُبُل الإبداع والابتكار من خلال تقديم رؤى ملهمة حول صناعة الأزياء للمستثمرين ومالكي العلامات التجارية. إضافة إلى ذلك، يسعى هذا الحدث الاستثنائي إلى توفير فرص مهمة للمواهب المحلية للتواصل والتفاعل مع قادة وروّاد الصناعة كما يستعرض كافة الفرص المتاحة في القطاع.

ومن جهته، قال بوراك شاكماك:“نحتفل اليوم بشراكة محورية بين مستقبل الأزياء و”هي هَبْ”، شراكة تمثل رؤيتنا المشتركة حول صناعة الأزياء بالاعتماد على الابتكار والبيانات في المملكة العربية السعودية”، مضيفاً:“معاً، نؤسس لمنظومة مزدهرة تُمكّن المواهب المحلية وتُحفّز الابتكار وتَدعم النموّ المستدام”.

وفي السياق ذاته، أشار مالك تامبورجي، إلى أن“النسخة الرابعة من“هي هبْ” تمثل خطوة مهمة ورائدة في رحلتنا، على وقع النجاحات المذهلة التي حققتها النسخ الثلاث السابقة”، مضيفاً:“إننا ملتزمون بتوسيع نطاق فعالياتنا وتعزيزها، مع الاستمرار في العمل كمنصّة دينامكية تدعم الابتكار والتواصل في قطاعات الأزياء والجمال وأسلوب الحياة. وكعادتنا، في“هي هبْ” كنا ومازلنا وسنبقى نطمح ونسعى لتحقيق مستقبل مشرق وحافل لهذا المؤتمر الضخم.”

وعن الشراكة مع“هي هَبْ”، قال باتريك شلهوب:“فخورون بهذه الشراكة وبإطلاق النسخة الأولى من“ملتقى العناية بالبشرة: بدون فلتر” في الرياض . إنني أؤمن تمام الإيمان بالتأثير الإيجابي الكبير الذي يُحدثه“هي هَبْ” في المنطقة. لذا فإننا نسعى سوياً إلى توفير منصّة رائدة وعصرية وتفاعلية، تثري التواصل مع المستهلكين في المنطقة، وتعزّز النقاشات الملهمة وفرص التفاعل واكتشاف أحدث توجّهات الصناعة الحيوية المرتبطة بالأزياء والموضة والجمال ومستحضرات العناية بالبشرة”، مشيراً إلى أن هذه الشراكة، تجسّد التزامنا بالتميز وتمثل خطوة متكاملة ومميزة نحو تحقيق أهدافنا في تعزيز النجاحات والابتكارات في صناعة الجمال بالمنطقة.”

وسيحظى الضيوف من كبار الشخصيات، بدخول حصري إلى American Express VIP Lounge والاستمتاع بكافة المزايا التي تتضمنّها تذاكر VIP، بينما سيكون متاحاً لكافة ضيوف وزوّار المؤتمر استكشاف آخر مستجدّات العلامات التجارية الفاخرة، بما فيها“تيفاني” و”هوبلو” و”ديور” و”إيف سان لوران” و”بريتلينغ” و”بولغاري” و”جيمي شو” و”كوزمودريم” و”لكزس” التابعة لشريك المؤتمر عبد اللطيف جميل. إضافة إلى فرص التسوّق الفريدة من“جاك إيفنتس” وأوناس” و”مغربي” و”زاديع أند فولتير” و”دافيدور”.

للمزيد من المعلومات حول الجدول الكامل لفعاليات المؤتمر ولشراء التذاكر، يُرجى زيارة hiahub.