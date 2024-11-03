أكثر من 500 خبير ومسؤول يشاركون في النسخة الثالثة من مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك

(MENAFN
- Asdaf News)
يجمع مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الثالث الذي سيُقام خلال المدة 4 – 5 ديسمبر 2024م في العاصمة الرياض أكثر من 500 خبير ومسؤول من مختلف القطاعات المحلية والدولية، بما في ذلك قادة القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبراء في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك، للخروج بأفضل الرؤى التي تسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك.
ويُعد المؤتمر واحدًا من أهم الأحداث على مستوى المملكة التي تقام خلال العام الجاري، ويأتي تأكيدًا على التزام الهيئة بتطوير وتنظيم الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية، وتسهيل عمليات الامتثال ودعم الاستدامة الاقتصادية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات حول العالم في مجالات الزكاة والضرائب والجمارك، من خلال استضافة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين، متيحًا منصة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات الاقتصادية الحالية، وإيجاد حلول مبتكرة للتغلب عليها.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر 13 جلسة حوارية متخصصة، تستعرض أبرز القضايا التي تواجه القطاعات الزكوية والضريبية والجمركية، إلى جانب عرض أحدث التطورات التقنية والأنظمة التي تدعم التزام الجهات المختلفة بالقوانين الزكوية الضريبية والجمركية.
ويُنتظر أن يتم خلال المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات محلية وإقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول، ودعم جهود تسهيل العمليات التجارية عبر الحدود.
وتشهد أعمال المؤتمر حضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية في المجال الزكوي والضريبي والجمركي، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، ونخبة من صُناع القرار الدوليين، حيث ستتضمن المشاركات عقد حوارات وجلسات وورش عمل، إلى جانب معرض مصاحب تشارك فيه العديد من الجهات المحلية والدولية من خلال نحو 90 جناحًا.
الوسوم#الرياض #الزكاة والضريبة والجمارك #مؤتمر
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