أكثر من 500 خبير ومسؤول يشاركون في النسخة الثالثة من مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك

MENAFN - Asdaf News) يجمع مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الثالث الذي سيُقام خلال المدة 4 – 5 ديسمبر 2024م في العاصمة الرياض أكثر من 500 خبير ومسؤول من مختلف القطاعات المحلية والدولية، بما في ذلك قادة القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبراء في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك، للخروج بأفضل الرؤى التي تسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الزكاة والضريبة والجمارك.

ويُعد المؤتمر واحدًا من أهم الأحداث على مستوى المملكة التي تقام خلال العام الجاري، ويأتي تأكيدًا على التزام الهيئة بتطوير وتنظيم الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية، وتسهيل عمليات الامتثال ودعم الاستدامة الاقتصادية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات حول العالم في مجالات الزكاة والضرائب والجمارك، من خلال استضافة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين، متيحًا منصة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات الاقتصادية الحالية، وإيجاد حلول مبتكرة للتغلب عليها.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر 13 جلسة حوارية متخصصة، تستعرض أبرز القضايا التي تواجه القطاعات الزكوية والضريبية والجمركية، إلى جانب عرض أحدث التطورات التقنية والأنظمة التي تدعم التزام الجهات المختلفة بالقوانين الزكوية الضريبية والجمركية.

ويُنتظر أن يتم خلال المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات محلية وإقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول، ودعم جهود تسهيل العمليات التجارية عبر الحدود.

وتشهد أعمال المؤتمر حضور ومشاركة عدد من أصحاب المعالي، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية في المجال الزكوي والضريبي والجمركي، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، ونخبة من صُناع القرار الدوليين، حيث ستتضمن المشاركات عقد حوارات وجلسات وورش عمل، إلى جانب معرض مصاحب تشارك فيه العديد من الجهات المحلية والدولية من خلال نحو 90 جناحًا.

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