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تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من مسابقة ستاربكس للتصميم

11/3/2024 5:01:11 AM
(MENAFN- Asdaf News) احتفلت ستاربكس في مجموعة الشايع بالتعاون مع وزارة الثقافة اليوم، بالفائزات في مسابقة ستاربكس للتصميم بنسختها الثانية. وتمّ تكريم الفائزات، بيان الشهري، وندى مكي، ولجين الغامدي، لتصاميمهن الاستثنائية التي تعكس الرؤية الرئيسية للشعر العربي. حصلت الفائزات في مسابقة 2023 على 20,000 ريال سعودي للمركز الأول، و10,000 ريال سعودي للمركز الثاني، و5,000 ريال سعودي للمركز الثالث. وإلى جانب الجوائز المالية، حصلت كل فائزة على سلة هدايا بقيمة 500 ريال سعودي. كما أطلقت العلامة التجارية العالمية للقهوة، مسابقة ستاربكس للتصميم لعام2024 تحت عنوان“عام الإبل الثقافي 2024′′، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك بمناسبة مرور العام الثالث على هذه الشراكة الناجحة.

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