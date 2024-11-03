تكريم الفائزين بالنسخة الثانية من مسابقة ستاربكس للتصميم

(MENAFN
- Asdaf News)
احتفلت ستاربكس في مجموعة الشايع بالتعاون مع وزارة الثقافة اليوم، بالفائزات في مسابقة ستاربكس للتصميم بنسختها الثانية. وتمّ تكريم الفائزات، بيان الشهري، وندى مكي، ولجين الغامدي، لتصاميمهن الاستثنائية التي تعكس الرؤية الرئيسية للشعر العربي. حصلت الفائزات في مسابقة 2023 على 20,000 ريال سعودي للمركز الأول، و10,000 ريال سعودي للمركز الثاني، و5,000 ريال سعودي للمركز الثالث. وإلى جانب الجوائز المالية، حصلت كل فائزة على سلة هدايا بقيمة 500 ريال سعودي. كما أطلقت العلامة التجارية العالمية للقهوة، مسابقة ستاربكس للتصميم لعام2024 تحت عنوان“عام الإبل الثقافي 2024′′، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك بمناسبة مرور العام الثالث على هذه الشراكة الناجحة.
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