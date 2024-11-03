حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 11 (كونا) -- الثالث من نوفمبر
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1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يوجه كلمة للشعب الكويتي والعالم بعد مرور ثلاثة أشهر على الغزو العراقي على الكويت شدد فيها على أنه لا سبيل لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت إلا بالتطبيق الكامل والحاسم للقرارات الدولية والعربية والإسلامية مؤكداأن شمس التحرير ستشرق على أرض الكويت قريبا وسيندحر الغزاة وسيردون على أعقابهم خائبين.
2005 - الكويت تتسلم خمسة معتقلين كويتيين في معتقل غوانتانامو من السلطات الأمريكية فيما بقي ستة آخرون.
2008 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بشأن التزام الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلية في الكويت ويسري الضمان على أصل الودائع بكل أنواعها بما في ذلك حسابات التوفير وأرصدة الحسابات الجارية.
2009 - نادي الكويت يحرز لقب مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي السادسة لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت في الكويت على نظيره الكرامة السوري بنتيجة هدفين مقابل هدف.
2012 - نادي الكويت يتوج بطلا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوزه على نادي أربيل العراقي بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في مدينة أربيل العراقية.
2014 - مجلس الوزراء يوافق على مقترح اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية بشأن إطلاق شعار (قائد للعمل الإنساني) على احتفالات الكويت لعام 2015 بمناسبة تكريم المجتمع الدولي لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتسميته (قائدا للعمل الإنساني) وتسمية الكويت (مركزا للعمل الإنساني).
2016 - متسابق الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق يحقق المركز الأول حسب التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو.آي.أم) من بين 200 متسابق.
2016 - الكويت تحرز المرتبة الأولى على المستوى العربي بحصولها على 35 جائزة من إجمالي الجوائز الممنوحة بشأن 160 عملا إذاعيا وتلفزيونيا عربيا في ختام الدورة الخامسة لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلامية.
2022 - افتتاح محمية (الجهراء) الطبيعية التابعة للهيئة العامة للبيئة. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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