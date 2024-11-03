حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 11 (كونا) -- الثالث من نوفمبر

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1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يوجه كلمة للشعب الكويتي والعالم بعد مرور ثلاثة أشهر على الغزو العراقي على الكويت شدد فيها على أنه لا سبيل لإنهاء الاحتلال العراقي للكويت إلا بالتطبيق الكامل والحاسم للقرارات الدولية والعربية والإسلامية مؤكداأن شمس التحرير ستشرق على أرض الكويت قريبا وسيندحر الغزاة وسيردون على أعقابهم خائبين.

2005 - الكويت تتسلم خمسة معتقلين كويتيين في معتقل غوانتانامو من السلطات الأمريكية فيما بقي ستة آخرون.

2008 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بشأن التزام الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلية في الكويت ويسري الضمان على أصل الودائع بكل أنواعها بما في ذلك حسابات التوفير وأرصدة الحسابات الجارية.

2009 - نادي الكويت يحرز لقب مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي السادسة لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت في الكويت على نظيره الكرامة السوري بنتيجة هدفين مقابل هدف.

2012 - نادي الكويت يتوج بطلا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوزه على نادي أربيل العراقي بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في مدينة أربيل العراقية.

2014 - مجلس الوزراء يوافق على مقترح اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية بشأن إطلاق شعار (قائد للعمل الإنساني) على احتفالات الكويت لعام 2015 بمناسبة تكريم المجتمع الدولي لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتسميته (قائدا للعمل الإنساني) وتسمية الكويت (مركزا للعمل الإنساني).

2016 - متسابق الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق يحقق المركز الأول حسب التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو.آي.أم) من بين 200 متسابق.

2016 - الكويت تحرز المرتبة الأولى على المستوى العربي بحصولها على 35 جائزة من إجمالي الجوائز الممنوحة بشأن 160 عملا إذاعيا وتلفزيونيا عربيا في ختام الدورة الخامسة لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلامية.

2022 - افتتاح محمية (الجهراء) الطبيعية التابعة للهيئة العامة للبيئة. (النهاية) م ب ر / ن س ن