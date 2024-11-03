زلزال بقوة 8ر4 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة (كرمسار) الإيرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 3 - 11 (كونا) -- ضرب زلزال بقوة 8ر4 درجة على مقياس ريختر مدينة (كرمسار) بمحافظة (سمنان) المجاورة للعاصمة الإيرانية (طهران) اليوم الأحد ما أسفر عن قطع التيار الكهربائي والإنترنت.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الزلزال وقع عند الساعة 16ر05 بالتوقيت المحلي (46ر1 بتوقيت غرينيتش) على عمق 11 كيلومترا عن سطح البحر.
من جانبه قال حاكم (كرمسار) رضا خاني في تصريح صحفي
إن الزلزال الذي شعر به أهالي (طهران) ومحافظتي (قم) و(البرز) "أدى إلى قطع التيار الكهربائي والإنترنت" داعيا السكان إلى مراعاة قواعد السلامة والأمان مع الحفاظ على هدوئهم. (النهاية)
م و / ن ع ع
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