Sunday, 03 November 2024 05:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 8ر4 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة (كرمسار) الإيرانية

11/3/2024 4:34:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 3 - 11 (كونا) -- ضرب زلزال بقوة 8ر4 درجة على مقياس ريختر مدينة (كرمسار) بمحافظة (سمنان) المجاورة للعاصمة الإيرانية (طهران) اليوم الأحد ما أسفر عن قطع التيار الكهربائي والإنترنت.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الزلزال وقع عند الساعة 16ر05 بالتوقيت المحلي (46ر1 بتوقيت غرينيتش) على عمق 11 كيلومترا عن سطح البحر.
من جانبه قال حاكم (كرمسار) رضا خاني في تصريح صحفي إن الزلزال الذي شعر به أهالي (طهران) ومحافظتي (قم) و(البرز) "أدى إلى قطع التيار الكهربائي والإنترنت" داعيا السكان إلى مراعاة قواعد السلامة والأمان مع الحفاظ على هدوئهم. (النهاية)

م و / ن ع ع




MENAFN03112024000071011013ID1108845401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث