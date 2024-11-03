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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (تصوير الفيديو..المستوى المبتدئ)

11/3/2024 4:34:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 11 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامجه التدريبي (تصوير الفيديو..المستوى المبتدئ) يتناول محاور تتعلق بتصوير الفيديو ومهاراته وأهم القراءات واحتياجات المصور وقواعد تصوير الفيديو وتطبيقها على الهاتف المحمول.
ويشارك في البرنامج الذي يقدمه مدرب التصوير الاحترافي جابر الهندال ويستمر حتى السابع من شهر نوفمبر الجاري عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ووزارة النفط وديوان المحاسبة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للرياضة والحرس الوطني الكويتي والهيئة العامة للشباب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وشركة نفط الكويت.
ويعنى البرنامج الذي يعتمد على المنهجين النظري والعملي بالتعرف على التصوير من خلال طائرات (الدرون) ومفاتيحها وإعدادات التصوير فيها والطيران السليم كما يشرح كيفية إعداد تقرير لمنتج وتصويره والقيام بتطبيق عملي عن تغطيات جهات معينة.
وتأسس مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية في ديسمبر العام 1995 ويعتبر من أبرز المراكز التدريبية في المنطقة وقدم على مدى سنواته العديد من برامج التدريب الهادفة لتطوير الكفاءات الإعلامية ورفع مستوى الأداء المهني للصحفيين والمحررين. (النهاية)

م د م / ن و ف




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