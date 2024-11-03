مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (تصوير الفيديو..المستوى المبتدئ)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 11 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامجه التدريبي (تصوير الفيديو..المستوى المبتدئ) يتناول محاور تتعلق بتصوير الفيديو ومهاراته وأهم القراءات واحتياجات المصور وقواعد تصوير الفيديو وتطبيقها على الهاتف المحمول.
ويشارك في البرنامج الذي يقدمه مدرب التصوير الاحترافي جابر الهندال ويستمر حتى السابع من شهر نوفمبر الجاري عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ووزارة النفط وديوان المحاسبة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للرياضة والحرس الوطني الكويتي والهيئة العامة للشباب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وشركة نفط الكويت.
ويعنى البرنامج الذي يعتمد على المنهجين النظري والعملي بالتعرف على التصوير من خلال طائرات (الدرون) ومفاتيحها وإعدادات التصوير فيها والطيران السليم كما يشرح كيفية إعداد تقرير لمنتج وتصويره والقيام بتطبيق عملي عن تغطيات جهات معينة.
وتأسس مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية في ديسمبر العام 1995 ويعتبر من أبرز المراكز التدريبية في المنطقة وقدم على مدى سنواته العديد من برامج التدريب الهادفة لتطوير الكفاءات الإعلامية ورفع مستوى الأداء المهني للصحفيين والمحررين. (النهاية)
م د م / ن و ف
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