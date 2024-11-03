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الحوالات ترفع الطلب على الدينار

11/3/2024 4:32:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- تشهد محال الصيرفة في السوق المحلية، طلبا قويا على الدينار في ظل استمرار ارتفاع حوالات المغتربين في الخارج، إضافة إلى ارتفاع الحوالات الداخلية، وفق ما أكد عاملون في القطاع لـ"الغد".
وتوقع هؤلاء العاملين أن يستمر الطلب على الدينار في السوق المحلية قويا خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن الطلب المرتفع يقابله أيضا طلب مرتفع على بعض العملات، كالدولار واليورو.
وسجلت حوالات المغتربين الأردنيين في الخارج تحسنًا في أدائها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إذ ارتفعت بنسبة
3.5 % لتصل إلى 2.343 مليار دولار، مقابل 2.264 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا للبيانات الأولية للبنك المركزي.
وقال ممثل القطاع المالي والمصرفي في تجارة الأردن فراس مروان سلطان: "محال الصرافة في السوق المحلية تشهد طلبا قويا ملحوظا على الدينار الأردني، نتيجة استمرار تدفق حوالات المغتربين في الخارج على نسق وتيرة ارتفاعها في الأشهر الماضية، عدا عن ارتفاع التحويلات الداخلية للغاية الخدمية".
وأكد سلطان أن الطلب المرتفع على الدينار ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من ناحية مضاعفة حجم الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي، ومن ناحية تنشيط العملية الاقتصادية المحلية.
يشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وصلت إلى مستوى قياسيا، عند 20.239 مليار دولار استنادا إلى معطيات البنك المركزي الإحصائية.
وبحسب البنك المركزي، فإن هذا المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.1 شهر.
وبين سلطان أن ثبات الدينار الأردني أمام العملات الأجنبية نتيجة السياسة النقدية الحصيفة التي يقودها البنك المركزي منذ أمد طويل، يرفع الثقة لدى المستثمرين للاستثمار محليا، ويمنحهم الشجاعة في تنفيذ خططهم الاستثمارية، موضحا أن استقرار الأوضاع الأمنية في الأردن إضافة إلى ثبات الدينار، يعتبران من العوامل المهمة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وحول سعر صرف بعض العملات الأجنبية أمام الدينار، بين سلطان أن سعر صرف الدولار يبلغ نحو 70.8 قرش، فيما يبلغ سعر صرف اليورو أمام الدينار حوالي 77 قرشا، في حين يناهز سعر صرف الريال قرابة 18.8 قرش، مشيرا إلى أن هذه العملات هي الأكثر طلبا من الأردنيين حاليا.
من جانبه، أكد المستثمر في قطاع الصرافة علاء ديرانية وجود طلب قوي على الدينار يزيد قليلا على مستوياته الاعتيادية في هذا الوقت من العام.
وأعاد ديرانية ارتفاع الطلب على الدينار إلى المستويات المرتفعة لحوالات المغتربين الخارجية، إضافة إلى ارتفاع الحوالات الداخلية في ظل اقتراب نهاية العام وموعد استحقاق الكثير من الالتزامات على المؤسسات والأفراد، الذي ينعكس بدوره على الحوالات الداخلية.
وأشار ديرانية إلى أن جزءا من ارتفاع الطلب على الدينار يعود إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا، إذ إن بعض الزوار الوافدين يقومون بتحويل العملات الأجنبية إلى الدينار لشراء الذهب الذي يواصل ارتفاعه في السوق المحلي.
بدوره، اتفق صاحب أحد محال الصرافة في العاصمة عمان نعيم مشربش مع سابقيه حول ارتفاع الطلب على الدينار محليا خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن الطلب على الدينار بشكل عام منذ بداية العام الحالي في حالة ارتفاع مستمرة.
ولفت مشربش إلى أن الشهر الأخير شهد زيادة في الطلب على اليورو مدفوعة بتوجه بعض الطلبة الأردنيين للدراسة في الخارج.
وتنشط في قطاع الصرافة المحلية نحو 250 شركة وفرعا لها موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.

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