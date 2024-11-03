الحوالات ترفع الطلب على الدينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- تشهد محال الصيرفة في السوق المحلية، طلبا قويا على الدينار في ظل استمرار ارتفاع حوالات المغتربين في الخارج، إضافة إلى ارتفاع الحوالات الداخلية، وفق ما أكد عاملون في القطاع لـ"الغد".
وتوقع هؤلاء العاملين أن يستمر الطلب على الدينار في السوق المحلية قويا خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن الطلب المرتفع يقابله أيضا طلب مرتفع على بعض العملات، كالدولار واليورو.
وسجلت حوالات المغتربين الأردنيين في الخارج تحسنًا في أدائها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إذ ارتفعت بنسبة
3.5 % لتصل إلى 2.343 مليار دولار، مقابل 2.264 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا للبيانات الأولية للبنك المركزي.
وقال ممثل القطاع المالي والمصرفي في تجارة الأردن فراس مروان سلطان: "محال الصرافة في السوق المحلية تشهد طلبا قويا ملحوظا على الدينار الأردني، نتيجة استمرار تدفق حوالات المغتربين في الخارج على نسق وتيرة ارتفاعها في الأشهر الماضية، عدا عن ارتفاع التحويلات الداخلية للغاية الخدمية".
وأكد سلطان أن الطلب المرتفع على الدينار ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من ناحية مضاعفة حجم الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي، ومن ناحية تنشيط العملية الاقتصادية المحلية.
يشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وصلت إلى مستوى قياسيا، عند 20.239 مليار دولار استنادا إلى معطيات البنك المركزي الإحصائية.
وبحسب البنك المركزي، فإن هذا المستوى من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.1 شهر.
وبين سلطان أن ثبات الدينار الأردني أمام العملات الأجنبية نتيجة السياسة النقدية الحصيفة التي يقودها البنك المركزي منذ أمد طويل، يرفع الثقة لدى المستثمرين للاستثمار محليا، ويمنحهم الشجاعة في تنفيذ خططهم الاستثمارية، موضحا أن استقرار الأوضاع الأمنية في الأردن إضافة إلى ثبات الدينار، يعتبران من العوامل المهمة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وحول سعر صرف بعض العملات الأجنبية أمام الدينار، بين سلطان أن سعر صرف الدولار يبلغ نحو 70.8 قرش، فيما يبلغ سعر صرف اليورو أمام الدينار حوالي 77 قرشا، في حين يناهز سعر صرف الريال قرابة 18.8 قرش، مشيرا إلى أن هذه العملات هي الأكثر طلبا من الأردنيين حاليا.
من جانبه، أكد المستثمر في قطاع الصرافة علاء ديرانية وجود طلب قوي على الدينار يزيد قليلا على مستوياته الاعتيادية في هذا الوقت من العام.
وأعاد ديرانية ارتفاع الطلب على الدينار إلى المستويات المرتفعة لحوالات المغتربين الخارجية، إضافة إلى ارتفاع الحوالات الداخلية في ظل اقتراب نهاية العام وموعد استحقاق الكثير من الالتزامات على المؤسسات والأفراد، الذي ينعكس بدوره على الحوالات الداخلية.
وأشار ديرانية إلى أن جزءا من ارتفاع الطلب على الدينار يعود إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا، إذ إن بعض الزوار الوافدين يقومون بتحويل العملات الأجنبية إلى الدينار لشراء الذهب الذي يواصل ارتفاعه في السوق المحلي.
بدوره، اتفق صاحب أحد محال الصرافة في العاصمة عمان نعيم مشربش مع سابقيه حول ارتفاع الطلب على الدينار محليا خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن الطلب على الدينار بشكل عام منذ بداية العام الحالي في حالة ارتفاع مستمرة.
ولفت مشربش إلى أن الشهر الأخير شهد زيادة في الطلب على اليورو مدفوعة بتوجه بعض الطلبة الأردنيين للدراسة في الخارج.
وتنشط في قطاع الصرافة المحلية نحو 250 شركة وفرعا لها موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 آلاف موظف وموظفة من الأردنيين.
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