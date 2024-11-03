أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الأحد، 1016 طنا.
وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، ان مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 636 طنا، و234 طن فواكه، و90 طن ورقيات، و54 طنا ما بين الفواكه والخضار، إضافة إلى طنين من مواد أخرى مثل الفراولة.
وبحسب تقرير السوق المركزي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، والبصل الناشف 30-38 قرشا، والثوم 275-350 قرشا، والبطاطا 50-70 قرشا، والبندورة 15-45 قرشا، والخيار 25-50 قرشا، والزهرة 35-60 قرشا، والكوسا 40-80 قرشا.-(بترا)
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