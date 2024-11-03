أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى اليوم الأحد، 1016 طنا.



وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، ان مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 636 طنا، و234 طن فواكه، و90 طن ورقيات، و54 طنا ما بين الفواكه والخضار، إضافة إلى طنين من مواد أخرى مثل الفراولة.



وبحسب تقرير السوق المركزي، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، والبصل الناشف 30-38 قرشا، والثوم 275-350 قرشا، والبطاطا 50-70 قرشا، والبندورة 15-45 قرشا، والخيار 25-50 قرشا، والزهرة 35-60 قرشا، والكوسا 40-80 قرشا.-(بترا)