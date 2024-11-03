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بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 118.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024

11/3/2024 4:32:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 118.9 مليون دينار، بارتفاع نسبته 5.0% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي تعليقه على هذه النتائج المالية، أعرب رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه لهذا الأداء الايجابي الذي يعكس قوة بنك الإسكان وقدرته على تحقيق نمو مستدام، مؤكدا اعتزازه بأداء البنك ونجاحه في المحافظة على ارث المجموعة الممتد لأكثر من خمسة عقود من النجاحات والإنجازات والتميز.

واضاف الخطيب ان تمكن المجموعة من تسجيل هذا المستوى من الأرباح خلال التسعة أشهر الاولى من العام، يؤكد كفاءة البنك في التعامل مع الظروف الاستثنائية الصعبة والتطورات الجيوسياسية المستمرة وما لها من آثار وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.


ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، أن المؤشرات المالية الرئيسية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 تعكس صلابة المركز المالي للمجموعة، وكفاءتها في التوظيف الفعال والمرن للموارد بموجب استراتيجيتها الشاملة المتسمة بالمرونة والحداثة والتطور ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، مما أدى الى تحقيق النمو المستهدف.

وأعرب الصفدي عن فخره باستمرار الأداء التصاعدي الايجابي للبنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام وتمكنه من تسجيل النمو المستدام المستمد من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي واصلت تسجيل الأداء المخطط له عبر مختلف مؤشراتها المالية.

وأضاف الصفدي أن مجموعة بنك الإسكان ومع تسجيلها لهذا الأداء المالي المتميز، واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في ادارة المخاطر، وقامت برصد المزيد من مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة كإجراءات احترازية للتحوط لأي ظروف أو تحديات اقتصادية محتملة.

وأشار الصفدي الى ارتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 12.0% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.77%، ويعكس هذا الأداء المتميز كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعالية لتحقيق أكبر عائد للمساهمين.



وأشاد الصفدي بأداء الأنشطة المختلفة للبنك التي تعمل على تعزيز بناء قيمة طويلة الأجل لمساهمي البنك وعملائه من خلال مواصلة الأداء في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشار الى التعاون مع جهات تمويل أوروبية وصناديق سيادية لدعم التمويل الأخضر إضافة الى تطوير استراتيجية خاصة بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية وارشادات البنك المركزي الأردني في هذا المجال.
واضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الائتمانية بلغت نسبته 5.2%؜ منذ بداية العام لتصل إلى 4.7 مليار دينار كما في نهاية الربع الثالث من عام 2024، وقد انعكس هذا النمو إيجابيا على اجمالي الدخل والربح التشغيلي والحصة السوقية للبنك.

وبين الصفدي ان مجموعة البنك حافظت على تعزيز مصادر الأموال لديها، فارتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام بنسبة 6.1% لتصل إلى 6.0 مليار دينار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6%، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

وأكد الصفدي أن البنك سيواصل استراتيجيته الشاملة المتسمة بالمرونة والحداثة ومواكبة أفضل التطبيقات الإلكترونية والرقمية وبموجب أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء والمحافظة على رضاهم وبما يليق بمكانة بنك الاسكان المتقدمة في السوق المصرفية الأردنية.

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