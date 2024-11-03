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جامعة البترا تنظم فعالية التوعية بالأمن السيبراني لطلبتها وموظفيها

11/3/2024 4:32:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

رعى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم فعالية "التوعية بالأمن السيبراني"، التي نظمها قسم أمن المعلومات في كلية تكنولوجيا المعلومات بهدف رفع مستوى وعي الطلبة والموظفين بالتهديدات السيبرانية وتأثيرها في أصولهم الشخصية والمؤسسية، مع تقديم أحدث وسائل الحماية.

نُفذت الفعالية بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني، ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، ومركز الحاسوب والسيطرة في الجامعة.

وشملت الفعالية جلسات متعددة، تناول فيها المتحدثون موضوعات متنوعة حول التهديدات السيبرانية وطرق الحماية، مستعرضين أمثلة عن آثار الاختراقات السيبرانية، بهدف تسليط الضوء على أهمية وعي المستخدمين لسبل سد الثغرات الأمنية.

أكد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي حرص الكلية على تنظيم فعاليات كهذه ضمن مسار خدمة المجتمع، نظرًا لأهمية التوعية بالأمن السيبراني في حماية الأفراد والمجتمع من التهديدات السيبرانية.

يذكر أن شهر أكتوبر من كل عام يُعد شهر التوعية بالأمن السيبراني، وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الجامعة لدعم المبادرات الوطنية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع.


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