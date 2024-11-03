الأمير فيصل يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- شارك سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، في اجتماع الجمعية العمومية الـ27 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (ANOC)، الذي استضافته مدينة كاشكايش البرتغالية خلال الفترة من 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وحتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
ويشغل سمو الأمير فيصل بن الحسين منصب رئيس لجنة المساواة بين الجنسين في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.
وأقيم الاجتماع بمشاركة أكثر من 850 مندوبا من 200 لجنة أولمبية وطنية، إضافة إلى ممثلين من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية واللجان المنظمة للألعاب الأولمبية.
وشهد الاجتماع الكشف عن قائمة الأعمال والنشاطات التي نفذها الاتحاد خلال العاميين 2022 و2023، إلى جانب استعراض التقرير المالي للاتحاد خلال الفترة ذاتها.
كما تخلل الاجتماع استعراض الأحداث الرياضية الكبرى وسير العمل من قِبل المدن المستضيفة من بينها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لوس أنجلوس 2028، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب داكار 2026، وغيرها من البطولات المدرجة على أجندة اللجنة الأولمبية الدولية.
وكان سمو الأمير فيصل، حضر يوم الإثنين الماضي الاجتماع الـ90 للمجلس التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، حيث أكد المجلس التنفيذي اختيار هونج كونج، الصين، كمضيفة للجمعية العامة المقبلة في العام 2026.
وفي السياق ذاته، شارك سمو الأمير فيصل كمتحدث في جلسة عن الحماية في الرياضة عقدها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، بالتزامن مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
ووفرت هذه الجلسات فرصة للجان الأولمبية الوطنية لتبادل المعرفة في موضوعات عدة، من ضمنها البرنامج الأولمبي والحماية في الرياضة وأجندة الذكاء الاصطناعي الأولمبي.
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