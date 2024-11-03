علامات لاختلال التوازن الهرموني لدى النساء

تحدثت خبيرة في الصحة عن علامات اختلال التوازن الهرموني، التي تظهر غالبا لدى النساء.



تنتج الهرمونات عن جهاز الغدد الصماء، وتطلق في مجرى الدم، وعندما تكون مستوياتها مرتفعة أو منخفضة بشكل مفرط، يحدث الخلل. وتلعب الهرمونات دورا حيويا في تنظيم العديد من العمليات في الجسم، بما في ذلك الشهية والتمثيل الغذائي ودورات النوم والدورة الإنجابية والوظيفة الجنسية ودرجة حرارة الجسم والمزاج.



وأوضحت أخصائية العلاج الطبيعي السريرية، جايمي، التي تُشارك نصائح ومعلومات مفيدة عبر حسابها على "تيك توك" باسم @nourishingapothecary، أن انعدام التوازن الهرموني يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض غير المرغوب فيها، مثل التعب وزيادة الوزن وحكة الجلد وانخفاض الحالة المزاجية.



وقالت: "هناك بعض العلامات التي قد تدل على وجود خلل هرموني، وهذا أمر يستدعي المعالجة".



وأشارت جايمي إلى أن أحد الأعراض الشائعة لخلل الهرمونات هو ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين وانخفاض هرمون البروجسترون. فعندما تشعر المرأة بألم وتورم في الثديين قبل الدورة الشهرية، أو تعاني من الانتفاخ، فهذا يدل على ارتفاع هرمون الإستروجين. كما قد تلاحظ صداعا أو مشاكل في النوم خلال الفترة السابقة للدورة الشهرية. أما بالنسبة لانخفاض مستوى البروجسترون، فقد تلاحظ المرأة بقع دم قرب فترة التبويض أو في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، ما يدل على نقص البروجسترون.



علامات اختلال التوازن الهرموني



- تقلبات المزاج.

- فترات الحيض الغزيرة أو المؤلمة.

- انخفاض الرغبة الجنسية.

- الأرق وسوء نوعية النوم.

- زيادة الوزن غير المبررة.

- مشاكل في الجلد.

- مشاكل في الخصوبة.

- الصداع.

- ضعف في العظام.

- جفاف في المهبل.



تعتبر هذه العلامات بمثابة إشارات هامة يجب أخذها بعين الاعتبار، والتوجه إلى مختص للحصول على الدعم والعلاج المناسبين. RT