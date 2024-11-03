أمراض ترفع احتمالية العقم عند النساء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الدكتورة آنا دونيتس أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن أسباب العقم عند النساء كثيرة ومتنوعة جدا، ولكن يوجد مجموعة من الأمراض تزيد من خطر تطوره.
ووفقا لها، الانحراف عن الوزن الطبيعي كما يلاحظ حاليا لدى الفتيات المراهقات سواء النحافة المفرطة أو الوزن الزائد والسمنة، وارتفاع مستوى السكر في الدم، من الأسباب التي تزيد من خطر تطور العقم.
وتقول الأخصائية على هامش مؤتمر "FutureMed 2024" السنوي المنعقد بمدينة بطرسبورغ: "لدينا حاليا العديد من المرضى الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي - يرجى ملاحظة أن هناك عددا قليلا جدا من الفتيات ذوات البنية الطبيعية: فهن إما نحيفات جدا أو سمينات للغاية. هذه هي متلازمة التمثيل الغذائي، تؤدي إلى العقم، مثل أي مرض آخر".
ووفقا لها، تغير الوزن والانحراف عن معيار مؤشر كتلة الجسم يعطل الدورة الشهرية، "لا تنضج البويضة. أي يختل مستوى الهرمونات".
وتشير الأخصائية، إلى أن ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر في الدم له نفس التأثير .
وتقول: "مستوى السكر مرتفع، ثم ماذا؟ يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر إلى تطور متلازمة التمثيل الغذائي، ودورات لا إباضية (البويضة لا تنضج)، ما يؤدي لاحقا إلى العقم". RT
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