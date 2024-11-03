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أمراض ترفع احتمالية العقم عند النساء

11/3/2024 4:32:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت الدكتورة آنا دونيتس أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن أسباب العقم عند النساء كثيرة ومتنوعة جدا، ولكن يوجد مجموعة من الأمراض تزيد من خطر تطوره.
ووفقا لها، الانحراف عن الوزن الطبيعي كما يلاحظ حاليا لدى الفتيات المراهقات سواء النحافة المفرطة أو الوزن الزائد والسمنة، وارتفاع مستوى السكر في الدم، من الأسباب التي تزيد من خطر تطور العقم.

وتقول الأخصائية على هامش مؤتمر "FutureMed 2024" السنوي المنعقد بمدينة بطرسبورغ: "لدينا حاليا العديد من المرضى الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي - يرجى ملاحظة أن هناك عددا قليلا جدا من الفتيات ذوات البنية الطبيعية: فهن إما نحيفات جدا أو سمينات للغاية. هذه هي متلازمة التمثيل الغذائي، تؤدي إلى العقم، مثل أي مرض آخر".


ووفقا لها، تغير الوزن والانحراف عن معيار مؤشر كتلة الجسم يعطل الدورة الشهرية، "لا تنضج البويضة. أي يختل مستوى الهرمونات".


وتشير الأخصائية، إلى أن ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر في الدم له نفس التأثير .
وتقول: "مستوى السكر مرتفع، ثم ماذا؟ يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر إلى تطور متلازمة التمثيل الغذائي، ودورات لا إباضية (البويضة لا تنضج)، ما يؤدي لاحقا إلى العقم". RT

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