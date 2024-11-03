تعديل دوام المدارس يدخل حيز التنفيذ الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان - يدخل قرار وزارة التربية
والتعليم بتعديل دوام المدارس حيز التنفيذ صباح الأحد.
ووفق القرار تبدأ الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف صباحا في المدارس ذات الفترة الواحدة، وللفترة المسائية الساعة الواحدة بعد الظهر.
وكان قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.
وكانت "التربية" أصدرت بيانا في وقت سابق منشور على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك" أوضحت فيه أن هذا القرار سيبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الأحد، ولغاية بداية شهر رمضان المبارك.
وأوضح البيان أن الطابور الصباحي في المدارس ذات الفترة الواحدة سيبدأ في تمام الساعة 8:15 صباحا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 8:30 صباحا.
واشار إلى أن جميع المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة في تمام الساعة 7:45 صباحا؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور ولا سيما الموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس.
أما بالنسبة لمدارس الفترتين، فيبدأ الطابور للفترة الصباحية الساعة 8.15 صباحا، والحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30 صباحا، وللفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12.50 ظهرا، والحصة الدراسية الأولى الساعة 1 ظهرا، بحسب البيان.
وأشار إلى أن زمن الحصة الصفية في مدارس الفترتين ستكون 35 دقيقة، لافتا إلى إلغاء الاستراحة بين الحصص في مدارس الفترتين والتي كانت بواقع 5 دقائق.
ولفت البيان إلى أن دوام الموظفين في مراكز المديريات سيكون في الثامنة صباحا.
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