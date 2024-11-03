Sunday, 03 November 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعديل دوام المدارس يدخل حيز التنفيذ الأحد

11/3/2024 4:31:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان - يدخل قرار وزارة التربية والتعليم بتعديل دوام المدارس حيز التنفيذ صباح الأحد.
ووفق القرار تبدأ الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف صباحا في المدارس ذات الفترة الواحدة، وللفترة المسائية الساعة الواحدة بعد الظهر.
وكان قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.
وكانت "التربية" أصدرت بيانا في وقت سابق منشور على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوضحت فيه أن هذا القرار سيبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الأحد، ولغاية بداية شهر رمضان المبارك.
وأوضح البيان أن الطابور الصباحي في المدارس ذات الفترة الواحدة سيبدأ في تمام الساعة 8:15 صباحا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 8:30 صباحا.
واشار إلى أن جميع المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة في تمام الساعة 7:45 صباحا؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور ولا سيما الموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس.
أما بالنسبة لمدارس الفترتين، فيبدأ الطابور للفترة الصباحية الساعة 8.15 صباحا، والحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30 صباحا، وللفترة المسائية يبدأ الطابور الساعة 12.50 ظهرا، والحصة الدراسية الأولى الساعة 1 ظهرا، بحسب البيان.
وأشار إلى أن زمن الحصة الصفية في مدارس الفترتين ستكون 35 دقيقة، لافتا إلى إلغاء الاستراحة بين الحصص في مدارس الفترتين والتي كانت بواقع 5 دقائق.
ولفت البيان إلى أن دوام الموظفين في مراكز المديريات سيكون في الثامنة صباحا.

MENAFN03112024000072011014ID1108845360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث