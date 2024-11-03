الهنداوي ينتقل لقيادة منظمة إنقاذ الطفل الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت منظمة
"إنقاذ الطفل الدولية" ومقرها الرئيسي لندن، أن الأردني أحمد الهنداوي
سيلتحق بالمنظمة كمدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية.
وسيتولى
الهنداوي قيادة جهود إنسانية وتنموية واسعة تشمل فريق عمل يضم أكثر من 2700 موظف
يعمل على مواجهة الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع
في الأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن وسوريا والعراق ولبنان وأوكرانيا وكوسوفو
ودول أخرى.
والهنداوي الذي
أسس سابقا مكتب الأمم المتحدة لشؤون الشباب في نيويورك وعمل مبعوثاً خاصاً للأمين
العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، أنهى أخيرا خدمته كأمين عام للمنظمة الكشفية
العالمية بعد سبع سنوات ونصف قضاها في قيادة الحركة الكشفية العالمية.
وسجلت المنظمة
تحت قيادة الهنداوي فترة النمو الأكبر في تاريخها، وتوسعت الحركة لتصل إلى أرقام
غير مسبوقة، إذ ارتفع عدد الأعضاء إلى 57 مليون منتسب، وأنشئت منظمات وطنية في 176
دولة.
كما شهدت
المنظمة، بحسب بيان صادر عنها، تعزيز شراكات استراتيجية وموارد إضافية لدعم
رسالتها في بناء أجيال من الشباب القادة على مستوى العالم.
وأعرب الهنداوي
عن امتنانه العميق للفرصة التي أتيحت له لخدمة هذه الحركة العالمية، وعن فخره
بتأثير الحركة الكشفية في تعزيز قيم السلام والتفاهم عبر الثقافات، مؤكداً أن قيم
الحركة الكشفية ستظل جزءاً لا يتجزأ من مسيرته المهنية.
ويُعتبر
الهنداوي من أبرز القادة الشباب في مجال التنمية والعمل الإنساني، وهو عضو في مجلس
أمناء مؤسسة ولي العهد، وعضو مجلس إدارة في عدد من المنظمات التنموية العالمية
كالصندوق العالمي للطبيعة WWF ومركز بان كي مون للمواطنة العالمية.-(بترا)
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