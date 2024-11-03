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الأمن العام يباشر تنفيذ الحملة السنوية الوقائية لتفقد سلامة المركبات

11/3/2024 4:31:46 AM

(MENAFN- Alghad Newspaper)



باشرت مديرية الامن العام اليوم تنفيذ حملتها الوقائية السنوية لتفقد سلامة المركبات وصلاحيتها والهادفة لتعزيز الوقاية من الحوادث خلال الظروف الجوية التي تشهدها المملكة عادة في فصل الشتاء.
وتأتي هذه الحملة للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها للسير على الطرق خلال فصل الشتاء، وتوافر عناصر السلامة فيها، والتي ستنفذ من قبل الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومختصين بالفحص الفني من إدارة الصيانة.

وستشتمل الحملة المرورية على فحص المركبات والتفتيش عليها من قبل الدوريات المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية، وستمنح المركبات التي يتم فحصها ملصقا لوضعه على الزجاج الأمامي للمركبات الجاهزة، اما في حال وجود أي خلل فني فإنه سيتم إعطاء صاحب المركبة إشعارا (دون مخالفة) لمدة أسبوع لتصويب أوضاع المركبة فنياً، واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.







وتدعو مديرية الامن العام المواطنين إلى ضرورة التعاون مع مرتبات مديرية الأمن العام واتباع كافة الإرشادات والتعليمات وإجراء الصيانة المناسبة لمركباتهم للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين خلال فصل الشتاء.

MENAFN03112024000072011014ID1108845358

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