خبير أمريكي: الانتخابات الرئاسية اختيار للسم في الحالتين

تحدث الخبير الأمريكي ويل شرايفر عن سياسة "مناهضة الحرب" التي يتظاهر بها دونالد خلال حملته الانتخابية، وشدد على أنه خلال ولايته الأولى، لم يكن محبا للسلام كما يزعم الآن.



وكتب الخبير على شبكة X، أن ترامب زعم مرات كثيرة خلال حملته الانتخابية، بقدرته إذا فاز في الانتخابات على وقف القتال في أوكرانيا في غضون 24 ساعة. وفي نفس الوقت، يرى ترامب أن فوز كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يهدد بصراع عسكري مع روسيا واندلاع حرب عالمية ثالثة.



وأشار الخبير شرايفر إلى أنه خلال فترة رئاسة ترامب، تم بناء عدة قواعد ومختبرات سرية لإنتاج الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، كما قام الجيش الأمريكي باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.



وقال الخبير: "لا شك في أن الفترة الرئاسية الثانية لترامب، ستكون متهورة على الأقل، من الناحيتين الجيوسياسية والعسكرية، مثل الأولى".

ولكن شرايفر شدد خلال ذلك على أن رئاسة هاريس، لن تكون أفضل وستؤدي إلى نتائج مماثلة.



وأكد الخبير قبل يومين من حلول موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أنه "اختيار للسم في الحالتين".



في الخامس من نوفمبر الحالي، ستشهد الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية، وفيها ستمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.RT