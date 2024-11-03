خبير أمريكي: الانتخابات الرئاسية اختيار للسم في الحالتين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحدث الخبير الأمريكي ويل شرايفر عن سياسة "مناهضة الحرب" التي يتظاهر بها دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، وشدد على أنه خلال ولايته الأولى، لم يكن محبا للسلام كما يزعم الآن.
وكتب الخبير على شبكة التواصل الاجتماعي X، أن ترامب زعم مرات كثيرة خلال حملته الانتخابية، بقدرته إذا فاز في الانتخابات على وقف القتال في أوكرانيا في غضون 24 ساعة. وفي نفس الوقت، يرى ترامب أن فوز كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يهدد بصراع عسكري مع روسيا واندلاع حرب عالمية ثالثة.
وأشار الخبير شرايفر إلى أنه خلال فترة رئاسة ترامب، تم بناء عدة قواعد ومختبرات سرية لإنتاج الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، كما قام الجيش الأمريكي باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.
وقال الخبير: "لا شك في أن الفترة الرئاسية الثانية لترامب، ستكون متهورة على الأقل، من الناحيتين الجيوسياسية والعسكرية، مثل الأولى".
ولكن شرايفر شدد خلال ذلك على أن رئاسة هاريس، لن تكون أفضل وستؤدي إلى نتائج مماثلة.
وأكد الخبير قبل يومين من حلول موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أنه "اختيار للسم في الحالتين".
في الخامس من نوفمبر الحالي، ستشهد الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية، وفيها ستمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.RT
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