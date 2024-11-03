اليونيسيف تطالب إسرائيل بتحقيق فوري باستهداف أحد موظفيها في جباليا

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إسرائيل بإجراء "تحقيق فوري" في ملابسات الهجوم الذي طال أحد موظفي المنظمة أمس السبت، في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.



وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، طالبت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل، في بيان، بضرورة وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وما تبقى من المرافق والبنية التحتية داخل قطاع غزة.



وقالت إن نهاية الأسبوع الماضي شهدت تصاعدا داميا في الهجمات شمال القطاع، حيث أفادت تقارير بأن 50 طفلا في جباليا كانوا ضحايا لهذا التصاعد خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن جميع سكان شمال غزة لاسيما الأطفال يتعرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والقصف المستمر.



وأمس السبت، أصيبت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بشمال غزة، فيروز محمود أبو وردة، إثر إلقاء قنبلة من طائرة "كواد كابتر" على سيارة تابعة للمنظمة في شمال القطاع.



وكانت السيارة على طريق دوار نزلة جباليا شمال القطاع حين تم استهدافها من قبل المسيرة الإسرائيلية السبت.



ومنذ نحو شهر ، يستمر الجيش الإسرائيلي في تصعيد عملياته العسكرية شمال غزة، وتحديدا في جباليا ومخيمها، حيث يستمر في قصف المدنيين ونسف منازلهم، ويمنع دخول المساعدات والغذاء والمياه والدواء والوقود.

