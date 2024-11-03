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غالانت: الهجوم البري على لبنان سيستمر

11/3/2024 4:31:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إن الهجوم البري على لبنان سيستمر ما دامت هناك حاجة إليه.


وقبل أسبوع صرّح غالانت، بأن الجيش الإسرائيلي بحاجة لتعزيز قواته، في ظل ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في المعارك الجارية.


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