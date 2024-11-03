غالانت: الهجوم البري على لبنان سيستمر
التاريخ
11/3/2024 4:31:37 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إن الهجوم البري على لبنان سيستمر ما دامت هناك حاجة إليه.
وقبل أسبوع صرّح غالانت، بأن الجيش الإسرائيلي بحاجة لتعزيز قواته، في ظل ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في المعارك الجارية.
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