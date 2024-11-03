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الثوري الإيراني: المؤمنون في غزة استطاعوا أن يبثوا الأمل للعالم

11/3/2024 4:31:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن المؤمنون في غزة استطاعوا أن يبثوا الأمل للعالم رغم تحالف الغرب عليهم، مؤكدا أن حزب الله اللبناني يوجّه الصفعات تلو الأخرى للاحتلال الإسرائيلي، قائلا "نرى جنود الاحتلال كيف يدفنون أمام الثغور في لبنان وفلسطين".
وتابع سلامي، في كلمته خلال مؤتمر في طهران بمناسبة "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي"، أن الولايات المتحدة فشلت في تمرير ما تسميه "التطبيع الإبراهيمي"، والذي يضم العديد من الدول للتطبيع مع الاحتلال وكان بينهم المغرب والبحرين والسودان.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة عجزت أيضا عن كسر شوكة الشعب الإيراني من خلال الحصار عليه، كما فشلت في الانتصار على لبنان من خلال الحرب الاقتصادية أو في الحرب على سوريا ولم تثمر سياساتها في إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض سياستها وإرادتها على الشعوب لأن العالم تغير.

وشدد على أن الشعوب الإسلامية من خلال وحدتها تستطيع أن تنتصر على الولايات المتحدة.

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