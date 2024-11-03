الثوري الإيراني: المؤمنون في غزة استطاعوا أن يبثوا الأمل للعالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال قائد الحرس
الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن المؤمنون في غزة استطاعوا أن يبثوا الأمل
للعالم رغم تحالف الغرب عليهم، مؤكدا أن حزب الله اللبناني يوجّه الصفعات تلو
الأخرى للاحتلال الإسرائيلي، قائلا "نرى جنود الاحتلال كيف يدفنون أمام
الثغور في لبنان وفلسطين".
وتابع سلامي، في
كلمته خلال مؤتمر في طهران بمناسبة "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي"،
أن الولايات المتحدة فشلت في تمرير ما تسميه "التطبيع الإبراهيمي"،
والذي يضم العديد من الدول للتطبيع مع الاحتلال وكان بينهم المغرب والبحرين
والسودان.
ولفت إلى أن
الولايات المتحدة عجزت أيضا عن كسر شوكة الشعب الإيراني من خلال الحصار عليه، كما
فشلت في الانتصار على لبنان من خلال الحرب الاقتصادية أو في الحرب على سوريا ولم
تثمر سياساتها في إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض سياستها
وإرادتها على الشعوب لأن العالم تغير.
وشدد على أن
الشعوب الإسلامية من خلال وحدتها تستطيع أن تنتصر على الولايات المتحدة.
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