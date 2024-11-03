هاريس تظهر في ليلة السبت الكوميدي قبل الانتخابات

قبل ثلاثة أيام فقط من المواجهة المرتقبة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، قدمت هاريس لمسة غير متوقعة لسباق الانتخابات الرئاسية بظهورها على البرنامج الكوميدي الشهير "Saturday Night Live".



وظهرت هاريس في البرنامج وهي تجسد نفسها، حيث وقفت أمام المرآة بجوار الممثلة مايا رودولف التي تلعب دور هاريس في البرنامج. ارتدت الاثنتان نفس الملابس، بدلة سوداء وأقراط من اللؤلؤ، وتبادلتا المزاح حول اسم "هاريس"، في محاولة للتهدئة من الأجواء السياسية المتوترة قبل الانتخابات، حيث قالتا معًا: "ابقوا هادئين -الا واستمروا -الا".



سألت هاريس بعد تقليد رودولف لضحكتها المميزة: "أنا لا أضحك هكذا، أليس كذلك؟"، فردت رودولف مازحة: "ربما قليلاً".



هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هاريس على البرنامج، مما أضاف عنصرًا مرحًا إلى سباق الانتخابات. وأعربت للصحفيين عن سعادتها بالتجربة قائلة: "كان الأمر ممتعًا"، وذلك قبل توجهها إلى ولاية ميشيغان، إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات.



ترامب وهاريس يتواجهان على الأرض

في وقت سابق من اليوم، تواجدت طائرتا هاريس وترامب على نفس المهبط في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث أجرى كل منهما فعاليات انتخابية متزامنة في الولاية الجنوبية، التي تعتبر واحدة من الولايات التي ستحدد نتيجة الانتخابات. كان هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي يتواجد فيه المرشحان في نفس الولاية.



وخلال فعالية في أتلانتا، هاجمت هاريس سياسات ترامب قائلة: "هذا شخص يسعى للانتقام ويطمح للسلطة المطلقة". وفي المقابل، كرر ترامب رسائله المعتادة حول ترحيل ملايين المهاجرين، محذرًا من أن "كل مدينة في أمريكا ستتحول إلى مخيم للاجئين إن فازت هاريس."



وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 75 مليون أمريكي قد صوتوا بالفعل، مما يدل على زيادة حماس الناخبين لهذا العام. وفي كارولاينا الشمالية، تبيّن أن المقاطعات الغربية التي تضررت من إعصار هيلين تشارك في التصويت بمعدل مشابه لبقية الولاية.



كما شهد ترامب حدثاً انتخابياً في سالم بولاية فيرجينيا، حيث كرر تأكيده على أن ترشحه كان بهدف إنقاذ الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أنه "لم يكن بحاجة للتواجد هنا اليوم"، ولكنه اختار ذلك لمصلحة البلاد.



تأثير القضايا الاجتماعية على الانتخابات

وقد كانت هاريس وترامب يتمسكان بخطوط رسائلهما الانتخابية المعتادة، إلا أن ترامب أضاف بعض الجدل الاجتماعي في حملته من خلال الظهور بجانب طالبات من فريق السباحة بولاية محلية، حيث احتج بعضهن على منافسة رياضيات متحولات جنسياً. تأتي هذه الخطوة في ظل تركيز إعلانات ترامب التلفزيونية على بعض القضايا الاجتماعية، ومنها قضايا التحول الجنسي، في محاولة لجذب قاعدة الناخبين المحافظين.



من المتوقع أن تكون الأيام المتبقية من الحملة الانتخابية حاسمة، مع ترقب واسع لما ستؤول إليه الأمور في السباق الذي يوصف بأنه الأشد حدة في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.- وكالات