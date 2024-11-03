هاريس تظهر في ليلة السبت الكوميدي قبل الانتخابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قبل ثلاثة أيام فقط من المواجهة المرتقبة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، قدمت هاريس لمسة غير متوقعة لسباق الانتخابات الرئاسية بظهورها على البرنامج الكوميدي الشهير "Saturday Night Live".
وظهرت هاريس في البرنامج وهي تجسد نفسها، حيث وقفت أمام المرآة بجوار الممثلة مايا رودولف التي تلعب دور هاريس في البرنامج. ارتدت الاثنتان نفس الملابس، بدلة سوداء وأقراط من اللؤلؤ، وتبادلتا المزاح حول اسم "هاريس"، في محاولة للتهدئة من الأجواء السياسية المتوترة قبل الانتخابات، حيث قالتا معًا: "ابقوا هادئين -الا واستمروا -الا".
سألت هاريس بعد تقليد رودولف لضحكتها المميزة: "أنا لا أضحك هكذا، أليس كذلك؟"، فردت رودولف مازحة: "ربما قليلاً".
هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها هاريس على البرنامج، مما أضاف عنصرًا مرحًا إلى سباق الانتخابات. وأعربت للصحفيين عن سعادتها بالتجربة قائلة: "كان الأمر ممتعًا"، وذلك قبل توجهها إلى ولاية ميشيغان، إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات.
ترامب وهاريس يتواجهان على الأرض
في وقت سابق من اليوم، تواجدت طائرتا هاريس وترامب على نفس المهبط في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث أجرى كل منهما فعاليات انتخابية متزامنة في الولاية الجنوبية، التي تعتبر واحدة من الولايات التي ستحدد نتيجة الانتخابات. كان هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي يتواجد فيه المرشحان في نفس الولاية.
وخلال فعالية في أتلانتا، هاجمت هاريس سياسات ترامب قائلة: "هذا شخص يسعى للانتقام ويطمح للسلطة المطلقة". وفي المقابل، كرر ترامب رسائله المعتادة حول ترحيل ملايين المهاجرين، محذرًا من أن "كل مدينة في أمريكا ستتحول إلى مخيم للاجئين إن فازت هاريس."
وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 75 مليون أمريكي قد صوتوا بالفعل، مما يدل على زيادة حماس الناخبين لهذا العام. وفي كارولاينا الشمالية، تبيّن أن المقاطعات الغربية التي تضررت من إعصار هيلين تشارك في التصويت بمعدل مشابه لبقية الولاية.
كما شهد ترامب حدثاً انتخابياً في سالم بولاية فيرجينيا، حيث كرر تأكيده على أن ترشحه كان بهدف إنقاذ الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أنه "لم يكن بحاجة للتواجد هنا اليوم"، ولكنه اختار ذلك لمصلحة البلاد.
تأثير القضايا الاجتماعية على الانتخابات
وقد كانت هاريس وترامب يتمسكان بخطوط رسائلهما الانتخابية المعتادة، إلا أن ترامب أضاف بعض الجدل الاجتماعي في حملته من خلال الظهور بجانب طالبات من فريق السباحة بولاية محلية، حيث احتج بعضهن على منافسة رياضيات متحولات جنسياً. تأتي هذه الخطوة في ظل تركيز إعلانات ترامب التلفزيونية على بعض القضايا الاجتماعية، ومنها قضايا التحول الجنسي، في محاولة لجذب قاعدة الناخبين المحافظين.
من المتوقع أن تكون الأيام المتبقية من الحملة الانتخابية حاسمة، مع ترقب واسع لما ستؤول إليه الأمور في السباق الذي يوصف بأنه الأشد حدة في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.- وكالات
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