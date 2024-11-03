حزب فاغنكنشت اليساري يهدد الإجماع الألماني حول دعم أوكرانيا

يسعى حزب "تحالف ساهرا فاغنكنشت" (BSW)، اليساري الشعبوي الجديد في ألمانيا، إلى فرض شروط صعبة على الأحزاب الرئيسية مقابل مشاركته في تشكيل حكومات محلية في ثلاث ولايات شرقية. وتتضمن هذه الشروط مطالبة المسؤولين المحليين بتبني مواقف الحزب المناهضة لتسليح أوكرانيا.



تشكل هذه المطالب تهديدًا لسياسة ألمانيا المؤيدة لأوكرانيا، حيث تعتبر برلين ثاني أكبر داعم عسكري لكييف في مواجهة الغزو الروسي الشامل.

كما أن هذه الشروط تؤدي إلى توترات متزايدة داخل الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز، الذي يتألف من ثلاثة أحزاب ويواجه صعوبات متزايدة في البقاء متماسكًا.



شريك ضروري للتحالفات المحلية

منذ تأسيسه في يناير، أصبح حزب BSW الحزب الوحيد، إلى جانب الحزب اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، الذي يعارض تسليح أوكرانيا. وقد حقق نجاحات في ولايات براندنبورغ وتورينغن وساكسونيا في سبتمبر، ما جعله شريكًا لا غنى عنه للأحزاب التقليدية التي تسعى إلى تشكيل تحالفات هناك.



زعيمة الحزب، سارة فاغنكنشت، شخصية بارزة ومثيرة للجدل، تطالب بأن تكون مواقف الحزب المناهضة للحرب جزءًا من أي اتفاق تحالفي.

وقد أثارت هذه المطالب جدلاً واسعاً، خصوصًا عندما أيد فرع حزب شولتز (SPD) في براندنبورغ بيانًا مشتركًا مع BSW يدعو لوقف تسليم الأسلحة لأوكرانيا وينتقد نشر الصواريخ الأمريكية طويلة المدى في ألمانيا.



الجدل حول سياسة السلام

البيان المشترك تسبب في ردود فعل قوية في برلين، حيث اعتبرت النائبة أغنيشكا بروغر، من حزب الخضر الشريك في الحكومة، أن هذا التوجه "يهدد أمن البلاد وحلفائها". ووصفت تصريحات بعض قادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي بأنها "غير مقبولة" بينما دافع بعض أعضاء SPD عن التوجه الجديد، مما زاد من حدة الانقسامات.



ورغم أن حكومات الولايات الألمانية لا تملك تأثيرًا مباشرًا على السياسة الخارجية، فإن موقف حزب BSW يأتي في وقت حساس حيث يُظهر استطلاع أن الدعم الشعبي لأوكرانيا يتراجع. ويرى بعض المحللين أن الحزب يستغل هذا التغير في الرأي العام لتعزيز موقفه.



نجاح اليمين المتطرف والسياسة المناهضة للهجرة

يمزج حزب BSW بين سياسات اقتصادية شعبوية ونهج معادٍ للهجرة، حيث سجل نتائج مزدوجة الرقم في الانتخابات الأخيرة في الولايات الثلاث، ويتوقع أن يحصل على ما بين 7 إلى 9% من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية القادمة، ما جعله لاعبًا أساسيًا في المشهد السياسي.



لكن قيادة الحزب تواجه تحديات؛ ففي ولاية تورينغن، كان زعيم الحزب الإقليمي، كاتيا وولف، يميل إلى تقديم اتفاق أقل وضوحًا حول قضية الحرب، مما أثار ردود فعل سلبية من مقر الحزب.



مخاطر تفكك الحزب

يشير البعض إلى أن فاغنكنشت، التي بدأت كمنظّرة شيوعية في الحزب الشيوعي الألماني الشرقي، قد لا تتمكن من الحفاظ على وحدة الحزب. إذ سبق أن أطلقت مبادرة "انهض" في عام 2018، لكنها انهارت في أقل من عام. ويرى بعض المحللين أن BSW قد يواجه مصيرًا مشابهًا إذا لم يتمكن من الحفاظ على رسالته الموحدة وتجنب الانقسامات.



يثير هذا التطور في المشهد السياسي الألماني تساؤلات حول مدى قدرة BSW على استثمار نجاحه في الانتخابات المحلية لتعزيز مكانته في الانتخابات الوطنية المقبلة، وما إذا كان سيظل قوة سياسية مؤثرة أم ينتهي به المطاف كمجرد ظاهرة عابرة.- وكالات

