حزب فاغنكنشت اليساري يهدد الإجماع الألماني حول دعم أوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يسعى حزب "تحالف ساهرا فاغنكنشت" (BSW)، اليساري الشعبوي الجديد في ألمانيا، إلى فرض شروط صعبة على الأحزاب الرئيسية مقابل مشاركته في تشكيل حكومات محلية في ثلاث ولايات شرقية. وتتضمن هذه الشروط مطالبة المسؤولين المحليين بتبني مواقف الحزب المناهضة لتسليح أوكرانيا.
تشكل هذه المطالب تهديدًا لسياسة ألمانيا المؤيدة لأوكرانيا، حيث تعتبر برلين ثاني أكبر داعم عسكري لكييف في مواجهة الغزو الروسي الشامل.
كما أن هذه الشروط تؤدي إلى توترات متزايدة داخل الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز، الذي يتألف من ثلاثة أحزاب ويواجه صعوبات متزايدة في البقاء متماسكًا.
شريك ضروري للتحالفات المحلية
منذ تأسيسه في يناير، أصبح حزب BSW الحزب الوحيد، إلى جانب الحزب اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، الذي يعارض تسليح أوكرانيا. وقد حقق نجاحات في ولايات براندنبورغ وتورينغن وساكسونيا في سبتمبر، ما جعله شريكًا لا غنى عنه للأحزاب التقليدية التي تسعى إلى تشكيل تحالفات هناك.
زعيمة الحزب، سارة فاغنكنشت، شخصية بارزة ومثيرة للجدل، تطالب بأن تكون مواقف الحزب المناهضة للحرب جزءًا من أي اتفاق تحالفي.
وقد أثارت هذه المطالب جدلاً واسعاً، خصوصًا عندما أيد فرع حزب شولتز (SPD) في براندنبورغ بيانًا مشتركًا مع BSW يدعو لوقف تسليم الأسلحة لأوكرانيا وينتقد نشر الصواريخ الأمريكية طويلة المدى في ألمانيا.
الجدل حول سياسة السلام
البيان المشترك تسبب في ردود فعل قوية في برلين، حيث اعتبرت النائبة أغنيشكا بروغر، من حزب الخضر الشريك في الحكومة، أن هذا التوجه "يهدد أمن البلاد وحلفائها". ووصفت تصريحات بعض قادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي بأنها "غير مقبولة" بينما دافع بعض أعضاء SPD عن التوجه الجديد، مما زاد من حدة الانقسامات.
ورغم أن حكومات الولايات الألمانية لا تملك تأثيرًا مباشرًا على السياسة الخارجية، فإن موقف حزب BSW يأتي في وقت حساس حيث يُظهر استطلاع أن الدعم الشعبي لأوكرانيا يتراجع. ويرى بعض المحللين أن الحزب يستغل هذا التغير في الرأي العام لتعزيز موقفه.
نجاح اليمين المتطرف والسياسة المناهضة للهجرة
يمزج حزب BSW بين سياسات اقتصادية شعبوية ونهج معادٍ للهجرة، حيث سجل نتائج مزدوجة الرقم في الانتخابات الأخيرة في الولايات الثلاث، ويتوقع أن يحصل على ما بين 7 إلى 9% من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية القادمة، ما جعله لاعبًا أساسيًا في المشهد السياسي.
لكن قيادة الحزب تواجه تحديات؛ ففي ولاية تورينغن، كان زعيم الحزب الإقليمي، كاتيا وولف، يميل إلى تقديم اتفاق أقل وضوحًا حول قضية الحرب، مما أثار ردود فعل سلبية من مقر الحزب.
مخاطر تفكك الحزب
يشير البعض إلى أن فاغنكنشت، التي بدأت كمنظّرة شيوعية في الحزب الشيوعي الألماني الشرقي، قد لا تتمكن من الحفاظ على وحدة الحزب. إذ سبق أن أطلقت مبادرة "انهض" في عام 2018، لكنها انهارت في أقل من عام. ويرى بعض المحللين أن BSW قد يواجه مصيرًا مشابهًا إذا لم يتمكن من الحفاظ على رسالته الموحدة وتجنب الانقسامات.
يثير هذا التطور في المشهد السياسي الألماني تساؤلات حول مدى قدرة BSW على استثمار نجاحه في الانتخابات المحلية لتعزيز مكانته في الانتخابات الوطنية المقبلة، وما إذا كان سيظل قوة سياسية مؤثرة أم ينتهي به المطاف كمجرد ظاهرة عابرة.- وكالات
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