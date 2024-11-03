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عاصفة باتي تهدد حياة سكان أميركا خلال الفترة المقبلة

11/3/2024 4:31:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حذر خبراء أرصاد في أميركا من أن عاصفة "باتي" قد تضرب الولايات خلال الأيام المقبلة، بعد أن بدأت في الظهور في منطقة البحر الكاريبي.

وهناك فرصة جيدة لزيادة شدة العاصفة، مع تحركها نحو المناطق الوسطى أو الغربية، حيث الظروف مؤاتية لتطورها، وفقا لخبراء في موقع "أكيو ويذر".


وقال الخبير في الأعاصير، أليكس دا سيلفا، إن الرياح ستتغير الأسبوع المقبل، ما سيسمح بوجود جيب من درجات حرارة المحيط العالية والرطوبة الكافية والرياح المنخفضة، ما سيعزز بالتالي من احتمالات تطور العاصفة.

وأشار إلى هناك مساران محتملان لعاصفة "باتي"، أحدهما نحو الغرب، والآخر نحو الشمال، المسار الغربي من غير المرجح أن يؤثر على أميركا، لكنه قد يضرب جنوب فلوريدا إذا استمرت العاصفة في اكتساب الزخم، خلال الأيام السبعة المقبلة.


وتابع أنه حتى لو تشكلت عاصفة استوائية وتوجهت نحو المكسيك أو أميركا الوسطى، فإن تغير اتجاه الرياح قد يدفع بها نحو الشمال الشرقي باتجاه فلوريدا في وقت لاحق.

وأضاف دا سيلفا أنه بغض النظر عن حدوث إعصار، فمن المتوقع أن تتعرض جزر الكاريبي لبحار مضطربة وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل مع اقتراب هذا النظام.
مجتمع


والعواصف شبه الاستوائية تشبه العواصف الاستوائية، ويمكن أن تحمل رياحا مماثلة، ولكنها تنتج في العادة أمطارا أقل.


وكان خبراء الأرصاد الجوية في أميركا قد توقعوا موسم أعاصير مفرط النشاط خلال عام 2024، لكن الهدوء الممتد أبقى الأمور هادئة لمعظم النصف الأول.


وتشكلت أكثر من ثلثي العواصف المسماة للعام الحالي منذ 9 سبتمبر/أيلول الماضي، وتحولت 7 منها إلى أعاصير، وظل بعضها، مثل كيرك وليزلي، بعيدة في البحر، لكن ثلاث منها، وهي "فرانسين" و"هيلين" و"ميلتون"، وصلت إلى أميركا. سبوتنيك

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