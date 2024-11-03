وفاة طالبين إثر تدهور مركبة واصطدامها بباب مدرسة في ماعين

وفاة طالبين إثر تدهور مركبة واصطدامها بباب مدرسة في ماعين
التاريخ
11/3/2024 4:31:23 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مديرية الأمن العام أنه ورد بلاغ لدى غرفة العمليات يفيد بوجود حادث تدهور مركبه واصطدامها بباب احد المدارس بمنطقة ماعين في محافظة مادبا .
حيث نتج عن الحادث وفاة طالبين ؛ وتم نقلهما إلى مستشفى
النديم الحكومي .
وسيتم فتح تحقيق مروري بالحادث .
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