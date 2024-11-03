Sunday, 03 November 2024 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة طالبين إثر تدهور مركبة واصطدامها بباب مدرسة في ماعين

11/3/2024 4:31:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مديرية الأمن العام أنه ورد بلاغ لدى غرفة العمليات يفيد بوجود حادث تدهور مركبه واصطدامها بباب احد المدارس بمنطقة ماعين في محافظة مادبا .
حيث نتج عن الحادث وفاة طالبين ؛ وتم نقلهما إلى مستشفى النديم الحكومي .

وسيتم فتح تحقيق مروري بالحادث .

MENAFN03112024000072011014ID1108845346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث