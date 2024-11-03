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6% ارتفاع عدد الشركات المسجلة في 10 أشهر

11/3/2024 4:31:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفع عدد الشركات المسجلة، خلال عشرة أشهر من العام الحالي، بنسبة 6 بالمئة، مقارنة مع 2023، ليبلغ عددها، 5331 شركة، مقارنة مع 5045 العام الماضي.


وأظهر تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات الذي يغطي الفترة من أول العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي؛ أن شركات المسؤولية المحدودة، أعلى الشركات تسجيلاً، إذ بلغت 3902 شركة، وبنسبة 72.2 بالمئة من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال تزيد عن 83 مليون دينار.


وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 29 بالمئة عن العام 2023، حيث بلغ 1487 شركة، مقارنة مع 2109 شركات العام الماضي.


وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة في ذات الفترة ما يزيد عن 170 مليون دينار، فيما ارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 32 بالمئة عن نفس الفترة من 2023، وبقيمة 356,433,465 مليون دينار، مقارنة مع 269,148,439 مليون دينار، حيث رفعت 849 شركة رؤوس أموالها في الفترة ذاتها، وبقيمة 440,887,413 مليون دينار، فيما خفضت 211 شركة رؤوس أموالها، بقيمة 84,453,948 مليون دينار.


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