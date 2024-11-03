رئيسة جامعة نيويورك: إقبال متزايد على تعلم اللغة العربية في أمريكا

قالت رئيسة نيويورك العالمية المهنية في أميركا ورئيسة مجلس "ايتيرن" الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الدكتورة بسمة السليم، إن هناك نموا ملحوظا وإقبالا متزايدا على تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الولايات المتحدة، خاصة في السنوات الأخيرة وذلك مع تزايد الوعي بأهميتها كواحدة من اللغات الأساسية في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة العالمية.



وأضافت في محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع مساء أمس، بعنوان "تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في أميركا: الأرقام والحقائق وفرص الاستثمار – تجارب حقيقية في المهني" أن هذا النمو يأتي ضمن جهود مبذولة لتلبية الطلب المتزايد من الطلاب الأميركيين وغير الناطقين بالعربية، بهدف فهم الثقافات العربية والإسلامية بشكل أعمق وتعزيز التواصل مع المجتمعات الناطقة بالعربية".



وأشارت إلى أن العديد من المدارس والجامعات تعمل على تطوير برامج ثنائية اللغة، ومناهج مبتكرة تناسب مختلف الفئات العمرية، ما يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي والتنوع اللغوي في المجتمع الأميركي وتوسيع مدارك الطلاب الأميركيين حول الثقافات العربية والإسلامية وتعزيز القدرة على التفاعل مع المجتمعات المختلفة.



وبينت أن نسبة استخدام العربية في الولايات المتحدة بلغت 1.94 بالمئة من إجمالي برامج اللغات الأجنبية في المدارس العامة الأميركية، ما يوضح أن هناك طلبا متزايدا على تعلم العربية بالرغم من التحديات التي تواجه تدريسها.

وقالت إن هناك 192 مدرسة عامة و 53 مدرسة خاصة توفر برامج وأنشطة تعليمية باللغة العربية، مشيرة إلى تزايد أعداد المدارس الخاصة التي تقدم هذه البرامج .

وبينت أن نسبة طلاب المدارس الثانوية الذين يدرسون اللغة العربية مقارنة باللغات الأخرى بلغت 2.84 بالمئة، ما يعكس اهتماما كبيرا ورغبة في اكتساب مهارات لغوية إضافية تخدمهم أكاديميا ومستقبليا، مشيرة إلى أن برامج التعليم ثنائي اللغة في المدارس الأميركية شهدت نموا بنسبة 27.6 بالمئة ما يساهم في تعزيز تعلم اللغة العربية.



وأشارت إلى إن هناك 1775 قناة تلفزيونية أميركية عامة، و1420 قناة خاصة تقدم محتوى بالعربية، إضافة إلى 22262 محطة إذاعية عامة و15330 خاصة أيضا تقدم محتوى بالعربية، ما يعكس انتشار اللغة العربية في وسائل الإعلام الأميركية ويساعد في نشر الثقافة العربية.



وقالت إن عدد المنح المقدمة لتعلم العربية خارج الولايات المتحدة يبلغ 385 منحة سنوية، وهناك حوالي 1.8 مليون طالب يشاركون في برامج تبادل تشمل تعلم اللغة العربية.



وعرضت للجامعات والمعاهد الأميركية الداعمة لتعليم العربية والتي من بينها جامعات مرموقة مثل جامعة هارفارد وجامعة بيل وجامعة كاليفورنيا ومدارس فيرفاكس العامة وأكاديمية اكسبون وجامعة نيويورك العالمية وغيرها.



ودعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الاكاديمية والثقافية لتطوير مناهج تعليم اللغة العربية وتوفير برامج تدريبية والتوسع في تقديم المنح الدراسية وبرامج التبادل لدعم تعلم اللغة العربية عالميا.



من جانبه، أكد رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، حرص الجمعية على التواصل وبناء الجسور مع جميع الجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا، لدعم نشر وتعليم اللغة والثقافة العربية، مستعرضا البرامج التي تقوم بها الجمعية لخدمة ونشر البحث العلمي والباحثين.(بترا)