استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأحد، 55.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 53.60 دينار لجهة البيع.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 63.80 و49.30 دينار على التوالي.



وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إنّ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 390 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 445 دينارا.



وأوضح علان أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية ضعيف باستثناء بعض الطلب على الأونصات والليرات لغايات الادخار، يقابله عرض شحيح وضعيف جدا.



وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية الجمعة، عند سعر 2736 دولارا للأونصة الواحدة.