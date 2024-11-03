استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأحد، 55.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 53.60 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 63.80 و49.30 دينار على التوالي.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إنّ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 390 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 445 دينارا.
وأوضح علان أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية ضعيف باستثناء بعض الطلب على الأونصات والليرات لغايات الادخار، يقابله عرض شحيح وضعيف جدا.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية الجمعة، عند سعر 2736 دولارا للأونصة الواحدة.
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