الأردنية لرياضة السيارات تضع اللمسات الأخيرة على مسار مليء بالتحديات باها الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تضع الأردنية لرياضة السيارات اللمسات الأخيرة على مسار مثير ومليء بالتحديات في باها الأردن، الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، والجولة السابعة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا- باها، وباها الأردن المحلي والذي تنطلق منافساته في العقبة مرورا بصحراء وادي رم بالفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وسيتم اغلاق باب التسجيل للمشاركة في باها الأردن يوم الأربعاء 6 الشهر الحالي.
ومن المقرر أن يخوض المتنافسون، انطلاقاً من منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، مسافة تنافسية تبلغ 566.46 كم تتضمن افتتاحية بطول كيلومترين في العقبة ثم مرحلتين بطول 349.14 كم و214.32 كم في الصحراء.
وللمرة الأولى تنظم الأردنية لرياضة السيارات مع منافسات باها الأردن ، رالي ملاحه صحراوي في وادي رم كأكبر حدث رياضي يقام للمرة الأولى في الصحراء الأردنية ونظرا لجمالية المكان الفريد من نوعه، أطلق على الحدث " رالي وادي القمر.
وتتطلع الأردنية لرياضة السيارات إلى استضافة مشاركين في فئات Ultimate و Challenger و SSV للمنافسة على جوائز بطولة كأس العالم – باها جنبا إلى جنب مع راكبي الدراجات النارية وراكبي الدراجات الرباعية الذين يتنافسون على الجوائز الشاملة للصغار والمحاربين القدامى والسيدات.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لباها الأردن زيد بلقز ، بعد اختتام منافسات رالي قطر – الجولة السادسة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها :" نضع اللمسات الأخيرة على مسار باها الأردن الذي تقام منافساته بالفترة من من 14 إلى 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ونتوقع أن تكون المنافسة قوية على مسار صعب للغاية، ننتظر انطلاق الحدث، لنرحب مرة أخرى بأصدقائنا من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها، ومن كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم – باها".
وتجدر الإشارة إلى أن التنافس على كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، وكأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها، يتم من خلال 8 جولات، وسيحدد الشرق الأوسط نتيجة كلتا البطولتين.
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