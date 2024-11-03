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الأردنية لرياضة السيارات تضع اللمسات الأخيرة على مسار مليء بالتحديات باها الأردن

11/3/2024 4:31:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تضع الأردنية لرياضة السيارات اللمسات الأخيرة على مسار مثير ومليء بالتحديات في باها الأردن، الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، والجولة السابعة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا- باها، وباها الأردن المحلي والذي تنطلق منافساته في العقبة مرورا بصحراء وادي رم بالفترة من 14 إلى 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وسيتم اغلاق باب التسجيل للمشاركة في باها الأردن يوم الأربعاء 6 الشهر الحالي.
ومن المقرر أن يخوض المتنافسون، انطلاقاً من منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، مسافة تنافسية تبلغ 566.46 كم تتضمن افتتاحية بطول كيلومترين في العقبة ثم مرحلتين بطول 349.14 كم و214.32 كم في الصحراء.
وللمرة الأولى تنظم الأردنية لرياضة السيارات مع منافسات باها الأردن ، رالي ملاحه صحراوي في وادي رم كأكبر حدث رياضي يقام للمرة الأولى في الصحراء الأردنية ونظرا لجمالية المكان الفريد من نوعه، أطلق على الحدث " رالي وادي القمر.
وتتطلع الأردنية لرياضة السيارات إلى استضافة مشاركين في فئات Ultimate و Challenger و SSV للمنافسة على جوائز بطولة كأس العالم – باها جنبا إلى جنب مع راكبي الدراجات النارية وراكبي الدراجات الرباعية الذين يتنافسون على الجوائز الشاملة للصغار والمحاربين القدامى والسيدات.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لباها الأردن زيد بلقز ، بعد اختتام منافسات رالي قطر – الجولة السادسة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها :" نضع اللمسات الأخيرة على مسار باها الأردن الذي تقام منافساته بالفترة من من 14 إلى 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، ونتوقع أن تكون المنافسة قوية على مسار صعب للغاية، ننتظر انطلاق الحدث، لنرحب مرة أخرى بأصدقائنا من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها، ومن كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم – باها".
وتجدر الإشارة إلى أن التنافس على كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، وكأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها، يتم من خلال 8 جولات، وسيحدد الشرق الأوسط نتيجة كلتا البطولتين.

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