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5 دقائق لتسجيل العقار في منصة التصرفات الضريبية

11/3/2024 4:25:45 AM
(MENAFN- Al Watan) حددت ورشة عمل، بعنوان: ((ضريبة التصرفات العقارية))، بتنظيم من اللجنة العقارية في غرفة الأحساء، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، استغراق 5 دقائق، كمعدل لتسجيل العقار في منصة ضريبة التصرفات العقارية ((الإلكترونية))، موضحة أن المنصة، تعمل على التسهيل على المستخدمين، وتمكنهم من تسجيل عقاراتهم في الضريبة، وسداد الضريبة المستحقة على الحالات، غير المستثناة، وذلك كخطوة أساسية قبل الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، ومن خدمات المنصة، متابعة حالات الطلبات والاطلاع على الفواتير، وتعديل الطلبات وإلغائها.
القيمة السوقية العادلة
أكدت الورشة ضرورة مراعاة القيمة السوقية العادلة، وهو المقابل المستحق للعقار (نظير توريدات سلع أو خدمات مماثلة ومتزامنة تقدم بمرونة بين أشخاص ليسوا أشخاصًا مرتبطين)، مبينة أن ضريبة التصرفات العقارية، هي ضريبة غير مباشرة على جميع التصرفات، التي ينتج بموجبها أثر قانوني، يتمثل في نقل حق ملكية العقار أو حيازته لغرض تملكه أو منفعته من شخص إلى آخر، وقد يكون التصرف موقوفًا عند تالٍ في إدارة طرفي المعاملة كالبيع أو بناء على إرادة منفردة من المتصرف كالوصية، كما تشمل: الهبة أو التنازل، أو المقايضة أو المعاوضة، والتأجير التمويلي، والإجارة المنهية بالتمليك، والإجارة الإسلامية المنتهية بالتملك، ونقل حصص في الشركات العقارية، وعقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها على 50 عامًا، ولا تخضع المعاملة الضريبية إلا مرة واحدة، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة.
من بين استثناءات ضريبة التصرفات العقارية:
01- التصرف في قسمة التركة أو توزيعها.
02- التصرف دون مقابل في العقار لوقف ذري ((أهلي)) أو خيري أو جمعية خيري مرخصة.
03- التصرف بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع البد المؤقت على العقار.
04- التصرف كهبة موثقة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد أقارب الدرجة الثالثة بشرط عدم قيان المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لك يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول، وذلك لمدة 3 أعوام من تاريخ توثيق الهبة.
05- التصرف بموجب وصية شرعية موثقة.
06- التصرف بصورة مؤقتة، كضمان لتمويل أو ائتمان، ما لم يتم التنفيذ على العقار وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو الغير.
07- التصرف قبل تاريخ سريان هذه اللائحة، لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.
08- التصرف بصورة مؤقتة لغرض نقله في ما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس.
09- التصرف من خلال تقديمه كحصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة.

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