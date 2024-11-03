الصين تستثمر 300 مليون دولار لإطلاق أول مصنع للتنجستن في كازاخستان - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الصناعة والبناء الكازاخستانية عن بدء تشغيل أول مصنع
لمعالجة خام التنجستن في مدينة ألماتي بكازاخستان، بتمويل يصل إلى 300 مليون دولار من شركة صينية.
وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع الضخم الذي تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير البيئية والصناعية، يوفر أكثر من ألف فرصة عمل للمتخصصين المحليين. ويهدف المصنع إلى معالجة 3.3 مليون طن من الخام سنوياً لإنتاج 65% من مُركز التنجستن بحسب سي إن إن.
موضوعات متعلقة
أسواق المال تتوقع خفض الفائدة الأمريكية عقب انتخابات
الرئاسة الصندوق السيادي السعودي يسيطر على MBC مقابل ملياري دولار توقعات بحصاد قياسي للحبوب في روسيا عام 2025
ويأتي المشروع تحت إدارة شركة ((أرال كيجين المحدودة))، التابعة لشركة ((جياكسين الدولية للاستثمار في الموارد المحدودة)) التي تضم مجموعة من الشركاء الصينيين البارزين مثل شركة جيانغشي للنحاس، وشركة الصين لبناء السكك الحديدية، وشركة الصين للإنشاءات الهندسية المدنية، إضافةً إلى شركة ((إيفر تريليون الدولية)) في سنغافورة.
كما أوضحت الوزارة أن الخطط المستقبلية تشمل إنشاء مجمع للمعالجة المتقدمة لرفع نسبة نقاء التنجستن إلى 88.5% وإنتاج كربيد التنغستن عالي الجودة، بتكلفة إضافية تُقدر بـ150 مليون دولار.
وكانت الحكومة الكازاخستانية قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع شركة ((جياكسين)) لمعالجة خام التنغستن في منجم بوغوتا، حيث تبلغ الاحتياطيات المؤكدة نحو 120 مليون طن.
MENAFN03112024000202011048ID1108845333
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.