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الصين تستثمر 300 مليون دولار لإطلاق أول مصنع للتنجستن في كازاخستان - جريدة البورصة

11/3/2024 4:25:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الصناعة والبناء الكازاخستانية عن بدء تشغيل أول مصنع لمعالجة خام التنجستن في مدينة ألماتي بكازاخستان، بتمويل يصل إلى 300 مليون دولار من شركة صينية.

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع الضخم الذي تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير البيئية والصناعية، يوفر أكثر من ألف فرصة عمل للمتخصصين المحليين. ويهدف المصنع إلى معالجة 3.3 مليون طن من الخام سنوياً لإنتاج 65% من مُركز التنجستن بحسب سي إن إن.

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ويأتي المشروع تحت إدارة شركة ((أرال كيجين المحدودة))، التابعة لشركة ((جياكسين الدولية للاستثمار في الموارد المحدودة)) التي تضم مجموعة من الشركاء الصينيين البارزين مثل شركة جيانغشي للنحاس، وشركة الصين لبناء السكك الحديدية، وشركة الصين للإنشاءات الهندسية المدنية، إضافةً إلى شركة ((إيفر تريليون الدولية)) في سنغافورة.

كما أوضحت الوزارة أن الخطط المستقبلية تشمل إنشاء مجمع للمعالجة المتقدمة لرفع نسبة نقاء التنجستن إلى 88.5% وإنتاج كربيد التنغستن عالي الجودة، بتكلفة إضافية تُقدر بـ150 مليون دولار.

وكانت الحكومة الكازاخستانية قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع شركة ((جياكسين)) لمعالجة خام التنغستن في منجم بوغوتا، حيث تبلغ الاحتياطيات المؤكدة نحو 120 مليون طن.

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