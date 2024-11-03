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توقعات بحصاد قياسي للحبوب في روسيا عام 2025 - جريدة البورصة

11/3/2024 4:25:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر معهد دراسات السوق الزراعية في روسيا توقعاته الأولية لحصاد الحبوب الروسي لعام 2025، مشيراً إلى إمكانية تحقيق إنتاج قياسي يصل إلى 130 مليون طن، وفقاً لما أعلنه مدير المعهد، دميتري ريلكو.

وتشير هذه التوقعات إلى أن حصاد القمح قد يصل إلى 85 مليون طن، ما يعزز الآمال في أداء زراعي قوي، رغم التحديات المرتبطة بتأخر نمو المحاصيل الشتوية، وفقاً لوكالة إنترفاكس الروسية.

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وأشار ريلكو إلى أن تأخر تطور المحاصيل الشتوية يُعد مصدر قلق كبير، حيث تواجه بعض المناطق نقصاً في النمو خلال هذا الموسم، وصرّح قائلاً: ((لم نشهد سابقاً وضعاً تتأخر فيه المحاصيل إلى هذه الدرجة في دخول مرحلة النمو، ما يرفع من احتمالية المخاطر مع حلول الشتاء)).

ورغم هذا التأخير، يظل الوضع تحت السيطرة بفضل الأمطار التي أسهمت في تحسين حالة المحاصيل.

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