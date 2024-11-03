توقعات بحصاد قياسي للحبوب في روسيا عام 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدر معهد دراسات السوق الزراعية في روسيا توقعاته الأولية لحصاد الحبوب الروسي لعام 2025، مشيراً إلى إمكانية تحقيق إنتاج قياسي يصل إلى 130 مليون طن، وفقاً لما أعلنه مدير المعهد، دميتري ريلكو.
وتشير هذه التوقعات إلى أن حصاد القمح قد يصل إلى 85 مليون طن، ما يعزز الآمال في أداء زراعي قوي، رغم التحديات المرتبطة بتأخر نمو المحاصيل الشتوية، وفقاً لوكالة إنترفاكس الروسية.
موضوعات متعلقة
أسواق المال تتوقع خفض الفائدة الأمريكية عقب انتخابات
الرئاسة الصندوق السيادي السعودي يسيطر على MBC مقابل ملياري دولار الصين تستثمر 300 مليون دولار لإطلاق أول مصنع
للتنجستن في كازاخستان
وأشار ريلكو إلى أن تأخر تطور المحاصيل الشتوية يُعد مصدر قلق كبير، حيث تواجه بعض المناطق نقصاً في النمو خلال هذا الموسم، وصرّح قائلاً: ((لم نشهد سابقاً وضعاً تتأخر فيه المحاصيل إلى هذه الدرجة في دخول مرحلة النمو، ما يرفع من احتمالية المخاطر مع حلول الشتاء)).
ورغم هذا التأخير، يظل الوضع تحت السيطرة بفضل الأمطار التي أسهمت في تحسين حالة المحاصيل.
MENAFN03112024000202011048ID1108845332
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.