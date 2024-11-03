الصندوق السيادي السعودي يسيطر على MBC مقابل ملياري دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ستبيع شركة الاستدامة القابضة كامل حصتها في شركة مجموعة“إم بي سي” (MBC) إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحسب إفصاح على“تداول السعودية”.

“إم بي سي” أشارت اليوم الأحد، إلى تلقيها إشعاراً من شركة الاستدامة -المملوكة لوزارة المالية السعودية- بخصوص إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع كامل حصتها في المجموعة الإعلامية البالغة 179.5 مليون سهم، تمثل 54% من إجمالي رأسمال الشركة إلى الصندوق من خلال خاصة، بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليار ريال (حوالي ملياري دولار) لأسهم البيع، أي بسعر يعادل 41.6 ريال سعودي لكل سهم، وهو سعر الإغلاق لتداولات الأسبوع الفائت.

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إفصاح“إم بي سي” الذي نوّه بأن إتمام الصفقة يخضع لموافقات الجهات المعنية، لم يُشر إلى كيفية سداد قيمة الصفقة أو آليات تمويلها.

نمت الأرباح السنوية لمجموعة“إم بي سي” بنهاية العام الماضي 44.8%، لتصل إلى 69 مليون ريال، متفوقةً على توقعات محللين تتتبعهم بلومبرغ والذين أجمعوا على تسجيل خسائر بقيمة 38.9 مليون ريال. وأفادت“إم بي سي” حينها أن الانخفاض في صافي خسائر منصتها للفيديوهات تحت الطلب“شاهد” بنحو 110 ملايين ريال عن العام السابق ساهم في نمو الأرباح.

كانت“إم بي سي” طرحت في ديسمبر من العام الماضي 33.25 مليون سهم، تمثل 10% من رأسمال الشركة، في عملية اكتتاب أولي بالسوق المالية السعودية، بسعر 25 ريالاً للسهم.

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