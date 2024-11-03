الصندوق السيادي السعودي يسيطر على MBC مقابل ملياري دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ستبيع شركة الاستدامة القابضة كامل حصتها في شركة مجموعة“إم بي سي” (MBC) إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحسب إفصاح على“تداول السعودية”.
“إم بي سي” أشارت اليوم الأحد، إلى تلقيها إشعاراً من شركة الاستدامة -المملوكة لوزارة المالية السعودية- بخصوص إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع كامل حصتها في المجموعة الإعلامية البالغة 179.5 مليون سهم، تمثل 54% من إجمالي رأسمال الشركة إلى الصندوق من خلال صفقة خاصة، بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليار ريال (حوالي ملياري دولار) لأسهم البيع، أي بسعر يعادل 41.6 ريال سعودي لكل سهم، وهو سعر الإغلاق لتداولات الأسبوع الفائت.
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إفصاح“إم بي سي” الذي نوّه بأن إتمام الصفقة يخضع لموافقات الجهات المعنية، لم يُشر إلى كيفية سداد قيمة الصفقة أو آليات تمويلها.
نمت الأرباح السنوية لمجموعة“إم بي سي” بنهاية العام الماضي 44.8%، لتصل إلى 69 مليون ريال، متفوقةً على توقعات محللين تتتبعهم بلومبرغ والذين أجمعوا على تسجيل خسائر بقيمة 38.9 مليون ريال. وأفادت“إم بي سي” حينها أن الانخفاض في صافي خسائر منصتها للفيديوهات تحت الطلب“شاهد” بنحو 110 ملايين ريال عن العام السابق ساهم في نمو الأرباح.
كانت“إم بي سي” طرحت في ديسمبر من العام الماضي 33.25 مليون سهم، تمثل 10% من رأسمال الشركة، في عملية اكتتاب أولي بالسوق المالية السعودية، بسعر 25 ريالاً للسهم.
المصدر:
MENAFN03112024000202011048ID1108845331
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