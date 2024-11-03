10 نوفمبر.. بدء تسليم قطع أراض الإسكان المتوسط بمدينة غرب قنا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، وزير
الإسكان، إن جهاز مدينة غرب قنا الجديدة
، سيبدأ يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر المقبل، في تسليم قطع أراض الإسكان المتوسط بالحي المتميز، المجاورة الرابعة، السابق طرحها على موقع مسكن.
وأوضح رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة غرب قنا، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 37 : 57، يوم الأحد 10/11/2024.
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والقطع من 58 : 78، يوم الإثنين 11/11/2024.
والقطع من 79 : 95، يوم الثلاثاء 12/11/2023.
وتم تخصيص يوم الأربعاء 13/11/2024 للعملاء الذين تخلفوا عن موعد الاستلام.
وأضاف أنه سيتم إرسال خطابات للعملاء المخصص لهم قطع الأراضي بمواعيد الاستلام المحددة، متضمنة المستندات المطلوبة لاستلام قطع الأراضي.
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