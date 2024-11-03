10 نوفمبر.. بدء تسليم قطع أراض الإسكان المتوسط بمدينة غرب قنا

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، الإسكان، إن جهاز مدينة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر المقبل، في تسليم قطع أراض الإسكان المتوسط بالحي المتميز، المجاورة الرابعة، السابق طرحها على موقع مسكن.

وأوضح رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة غرب قنا، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 37 : 57، يوم الأحد 10/11/2024.

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والقطع من 58 : 78، يوم الإثنين 11/11/2024.

والقطع من 79 : 95، يوم الثلاثاء 12/11/2023.

وتم تخصيص يوم الأربعاء 13/11/2024 للعملاء الذين تخلفوا عن موعد الاستلام.

وأضاف أنه سيتم إرسال خطابات للعملاء المخصص لهم قطع الأراضي بمواعيد الاستلام المحددة، متضمنة المستندات المطلوبة لاستلام قطع الأراضي.