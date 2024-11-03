عمومية ممفيس تناقش اليوم تعديل مواد بالنظام الأساسي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية المقرر اليوم 3 نوفمبر 2024، للنظر في تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن الجمعية ستنظر في تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
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وفي أغسطس الماضي تم فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال بنحو 171.25 مليون جنيه لعدد 17.12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات بدون مصاريف إصدارة.
ومنذ أيام أعلنت شركة ممفيس للأدوية عن تغطية المرحلة الثانية لزيادة رأسمال الشركة 108.93 مرة.
وكانت شركة ممفيس قالت إن نسبة تغطية المرحلة الأولى من زيادة رأسمال الشركة بلغت 93.78%، إذ تم الاكتتاب في 16.06 مليون سهم من إجمالي 17.12 مليون سهم المطروحة في الاكتتاب.
وسداد الأسهم المكتتب خلال المرحلة الأولى جاء كالآتي، عدد 10.274 مليون سهم بقيمة 102.74 مليون جنيه عن طريق الأرصدة الدائنة للمساهمين، وعدد 5.78 مليون سهم بقيمة 57.85 مليون جنيه تم السداد نقدًا.
وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح 191.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بربح 90.4 مليون جنيه في العام المالي السابق.
وزادت مبيعات الشركة لتصل 871.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 664 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي السابق له.
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