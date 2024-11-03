عمومية ممفيس تناقش اليوم تعديل مواد بالنظام الأساسي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دعت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية المقرر اليوم 3 نوفمبر 2024، للنظر في تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن الجمعية ستنظر في تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

موضوعات“مرسيليا” تتكبد خسائر 26.8 مليون جنيه خلال 9 أشهر عمومية“القاهرة للإسكان” تُقر زيادة رأسمالها لتنفيذ الاستحواذ على“المتحدة للإسكان” عمومية“كوم أمبو” تُقر توزيع 3.79 جنيه للسهم

وفي أغسطس الماضي تم فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال بنحو 171.25 مليون جنيه لعدد 17.12 بقيمة اسمية 10 جنيهات بدون مصاريف إصدارة.

ومنذ أيام أعلنت شركة ممفيس للأدوية عن تغطية المرحلة الثانية لزيادة رأسمال الشركة 108.93 مرة.

وكانت شركة ممفيس قالت إن نسبة تغطية المرحلة الأولى من زيادة رأسمال الشركة بلغت 93.78%، إذ تم الاكتتاب في 16.06 مليون سهم من إجمالي 17.12 مليون سهم المطروحة في الاكتتاب.

وسداد الأسهم المكتتب خلال المرحلة الأولى جاء كالآتي، عدد 10.274 مليون سهم بقيمة 102.74 مليون جنيه عن طريق الأرصدة الدائنة للمساهمين، وعدد 5.78 مليون سهم بقيمة 57.85 مليون جنيه تم السداد نقدًا.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح 191.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بربح 90.4 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وزادت مبيعات الشركة لتصل 871.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 664 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي السابق له.