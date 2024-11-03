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الحاصلات البستانية: توفير نحو 80% من التقاوى للمزارعين بأسعار مناسبة

11/3/2024 4:25:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد أشرف الشرقاوى رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن الاتحاد يوفر أجود أنواع التقاوى والبذور والشتلات وبأقل الأسعار لصغار المزارعين والمصدرين، مضيفا أن الاتحاد يعتبر“رمانة ميزان” السوق المصرى فى توفير مستلزمات الإنتاج.

وقال الشرقاوى – فى مداخلة مع برنامج“صباح البلد” المذاع على قناة“صدى البلد” اليوم الأحد –“إن الاتحاد يوفر نحو 80% من كمية التقاوى التى يحتاجها المزراعون بأسعار مناسبة، وذلك للقضاء على ظاهرة ارتفاع تكاليف زراعة الفدان بشكل كبير، سواء أسعار التقاوى أو الأسمدة أو المبيدات اللازمة لمكافحة الحشرات؛ ما ينعكس إيجابا على وفرة المحصول، فكلما انخفضت أسعار المستلزمات والتقاوى ستنخفض التكلفة على المزارع”.

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وأضاف أن الاتحاد قام بتنفيذ إجراءات بنكية غير تقليدية، استطاع من خلالها تخفيض تكلفة الاستيراد وأسعار التقاوى، وتوفير جميع الأصناف الرئيسية للمزارعين بأحسن جودة وأقل تكلفة، لافتا إلى أن توفير الأصناف الزراعية التصديرية للمصدرين، سيؤدى تباعا لتوفير العملة الصعبة لمصر.

وتابع قائلا“نصدر نحو مليون طن من البطاطس ، وعندما نوفر المستلزمات للمصدر بأسعار مخفضة سيكون له القدرة على التصدير بأسعار مناسبة فى الأسواق العالمية”.

وأشار الشرقاوى، إلى أن الاتحاد بدأ فى تنفيذ المشروع القومى“المينى تيوبر”، بالتعاون بين القطاع الخاص والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات تحت إشراف وزارة الزراعة، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمحصول البطاطس، من خلال زراعة الأنسجة قبل مرحلة التقاوى؛ مما يساعد على إنتاج الأصناف الهامة فى مصر دون الحاجة للاستيراد من الخارج.

وكان رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، قد أعلن في وقت سابق، عن طرح تقاوي البطاطس المستوردة لموسم 2025-2024 بـ 69.5 ألف جنيه للطن، وذلك لصغار المزارعين الذين قاموا بحجز كمية التقاوي بالكامل من خلال الاتحاد أو الجمعيات التعاونية بالمحافظات.

ويستهدف الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار في مجالات (شتلات النخيل، تقاوي البطاطس، المخصبات العضوية، أجهزة تلقيح النخيل).

المصدر:

MENAFN03112024000202011048ID1108845327

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