الحاصلات البستانية: توفير نحو 80% من التقاوى للمزارعين بأسعار مناسبة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد أشرف الشرقاوى رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن الاتحاد يوفر أجود أنواع التقاوى والبذور والشتلات وبأقل الأسعار لصغار المزارعين
والمصدرين، مضيفا أن الاتحاد يعتبر“رمانة ميزان” السوق المصرى فى توفير مستلزمات الإنتاج.
وقال الشرقاوى – فى مداخلة مع برنامج“صباح البلد” المذاع على قناة“صدى البلد” اليوم الأحد –“إن الاتحاد يوفر نحو 80% من كمية التقاوى التى يحتاجها المزراعون بأسعار مناسبة، وذلك للقضاء على ظاهرة ارتفاع تكاليف زراعة الفدان بشكل كبير، سواء أسعار التقاوى أو الأسمدة أو المبيدات اللازمة لمكافحة الحشرات؛ ما ينعكس إيجابا على وفرة المحصول، فكلما انخفضت أسعار المستلزمات والتقاوى ستنخفض التكلفة على المزارع”.
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وأضاف أن الاتحاد قام بتنفيذ إجراءات بنكية غير تقليدية، استطاع من خلالها تخفيض تكلفة الاستيراد وأسعار التقاوى، وتوفير جميع الأصناف الرئيسية للمزارعين بأحسن جودة وأقل تكلفة، لافتا إلى أن توفير الأصناف الزراعية التصديرية للمصدرين، سيؤدى تباعا لتوفير العملة الصعبة لمصر.
وتابع قائلا“نصدر نحو مليون طن من البطاطس ، وعندما نوفر المستلزمات للمصدر بأسعار مخفضة سيكون له القدرة على التصدير بأسعار مناسبة فى الأسواق العالمية”.
وأشار الشرقاوى، إلى أن الاتحاد بدأ فى تنفيذ المشروع القومى“المينى تيوبر”، بالتعاون بين القطاع الخاص والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات تحت إشراف وزارة الزراعة، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمحصول البطاطس، من خلال زراعة الأنسجة قبل مرحلة التقاوى؛ مما يساعد على إنتاج الأصناف الهامة فى مصر دون الحاجة للاستيراد من الخارج.
وكان رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، قد أعلن في وقت سابق، عن طرح تقاوي البطاطس المستوردة لموسم 2025-2024 بـ 69.5 ألف جنيه للطن، وذلك لصغار المزارعين الذين قاموا بحجز كمية التقاوي بالكامل من خلال الاتحاد أو الجمعيات التعاونية بالمحافظات.
ويستهدف الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار في مجالات (شتلات النخيل، تقاوي البطاطس، المخصبات العضوية، أجهزة تلقيح النخيل).
المصدر:
MENAFN03112024000202011048ID1108845327
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