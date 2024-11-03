عمومية القناة للتوكيلات تبحث اليوم إضافة نشاط جديد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية اليوم 3 نوفمبر، للنظر في تعديل نص المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط تموين وتطقيم السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل.
وستناقش العمومية النظر في تعديل نص المادتين 37 و38 من النظام الأساسي للشركة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 2023.
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وتبحث الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في اليوم ذاته النظر في الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
كما تناقش الجمعية النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن العام المالي 2023-2024، صافي ربح 726.4 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح 364.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 101.55 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 81.32 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
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