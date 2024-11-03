عمومية القناة للتوكيلات تبحث اليوم إضافة نشاط جديد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية اليوم 3 نوفمبر، للنظر في تعديل نص المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط تموين وتطقيم السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل.

وستناقش العمومية النظر في تعديل نص المادتين 37 و38 من النظام الأساسي للشركة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 2023.

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وتبحث الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في اليوم ذاته النظر في الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

كما تناقش الجمعية النظر في اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن العام المالي 2023-2024، صافي ربح 726.4 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح 364.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 101.55 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 81.32 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.