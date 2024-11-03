أسواق المال تتوقع خفض الفائدة الأمريكية عقب انتخابات الرئاسة

MENAFN - Al-Borsa News) تترقب أسواق المال العالمية، على نطاق واسع، أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونظرائه من الدول الكبرى بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى بعد غد الثلاثاء.

وتوقع تقرير صادر عن وكالة“بلومبرج” الأمريكية، أن تقوم البنوك المركزية، المسؤولة عن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي، بتحديد تكاليف الاقتراض عقب التصويت، مستندة إلى أي معلومات واضحة يمكن استنتاجها حول الاتجاه المحتمل للسياسة الأمريكية في السنوات الأربع المقبلة.

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ويتوقع الاقتصاديون الخفض بمقدار ربع نقطة يليه خفض آخر في ديسمبر، وقد تزايدت قناعتهم بذلك بعد البيانات التي صدرت يوم الجمعة، والتي أظهرت أضعف معدلات التوظيف منذ عام 2020.

وذكر التقرير، أنه وفقا لنتائج استطلاعات الرأي، فإن الحملة الانتخابية متقاربة للغاية، وسيكون الفائز قادرا على إعادة تشكيل السياسة التجارية، خاصة أن دونالد ترامب قد يستغل هذه السلطة إذا حقق الفوز.

وأشار إلى أنه، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فقد أوضح صناع السياسات في الولايات المتحدة رغبتهم في الاستمرار في نهج تدريجي لخفض أسعار الفائدة، وذلك بعد التخفيض الذي تم بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.

إضافة إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي، تتضمن البيانات الأمريكية المنتظرة التقدير الأولي لنمو الإنتاجية في الربع الثالث.

وقد كانت هذه المكاسب قوية مؤخرًا، حيث تستثمر الشركات في التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي، مما قد يمكن الشركات من زيادة الأجور دون أن يؤدي ذلك إلى إشعال التضخم.

ومن المتوقع أن تقوم البنوك المركزية في المملكة المتحدة والسويد والتشيك وأماكن أخرى بخفض الفائدة في قراراتها بعد يوم الانتخابات، بينما قد يرفع المسؤولون في البرازيل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وفقا للتقرير.