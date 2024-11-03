ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تداولات الأحد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شهد مستهل تداولات جلسة اليوم الأحد ارتفاع جماعى لمؤشرات المصرية، بقيم تداولات 142.1 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 30823 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.89% ليصل إلى 3196 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 8099 نقطة.

موضوعات“مرسيليا” تتكبد خسائر 26.8 مليون جنيه خلال 9 أشهر عمومية“القاهرة للإسكان” تُقر زيادة رأسمالها لتنفيذ الاستحواذ على“المتحدة للإسكان” عمومية“كوم أمبو” تُقر توزيع 3.79 جنيه للسهم

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 11324 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.75% ليصل لمستوى 38312 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 142.1 مليون جنيه، من خلال تداول 40.6 مليون سهم، بتنفيذ 5.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 177 شركة مقيدة، ارتفع منها 67 سهما، وتراجع منها 3 أسهم في حين لم تتغير 107 سهم.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.22 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 3.5 مليون جنيه و 2.7 مليون جنيه، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 6.3 مليون جنيه .