ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تداولات الأحد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد مستهل تداولات جلسة اليوم الأحد ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة
المصرية، بقيم تداولات 142.1 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 30823 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.89% ليصل إلى 3196 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 8099 نقطة.
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وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 11324 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.75% ليصل لمستوى 38312 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 142.1 مليون جنيه، من خلال تداول 40.6 مليون سهم، بتنفيذ 5.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 177 شركة مقيدة، ارتفع منها 67 سهما، وتراجع منها 3 أسهم في حين لم تتغير 107 سهم.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.22 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 3.5 مليون جنيه و 2.7 مليون جنيه، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 6.3 مليون جنيه .
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