عمومية كوم أمبو تُقر توزيع 3.79 جنيه للسهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة“وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي”، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
وأقرت العمومية توزيع كوبون نقدي على المساهمين يما يعادل 3.79 جنيه للسهم.
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فى مستهل تداولات الأحد
كما وافقت العمومية على تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات برئاسة محمد عاطف بسيوني، وتعيين شوقي غنيم عضوًا منتدبًا تنفيذيًا.
كشفت شركة“وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي” عن نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا.
وبلغت قيمة المبيعات بمزاد منطقة غرب الدلتا 444.2 ألف جنيه، فيما لم تسجل منطقة كوم أمبو أي مبيعات.
وكانت كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي؛ نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا، بإجمالي مبيعات 25.27 مليون جنيه.
وبلغت قيمة المبيعات بمزاد منطقة كوم أمبو 23.3 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة مبيعات منطقة غرب الدلتا نحو 1.94 مليون جنيه.
وكانت كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا.
وبلغت المبيعات بمنطقة غرب الدلتا نحو 275 ألف جنيه، فيما لم يتم مبيعات بمزاد منطقة كوم أمبو.
وكانت كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، عن رسو عملية تباطين مساقي على الشركة باجمالي طول 50 ألف متر باجمالي 14.24 مليون جنيه.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، الموازنة التقديرية للعام المالي المُقبل.
وكانت اعتمدت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024).
وتستهدف تستهدف تحقيق فائض قدره 20.68 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل فائض متوقع 13.71 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
كما تستهدف الشركة تحقيق إيرادات من العمليات المستمرة خلال العام المالي المقبل بقيمة 111.52 مليون جنيه، مقابل 114.94 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
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