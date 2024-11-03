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عمومية كوم أمبو تُقر توزيع 3.79 جنيه للسهم - جريدة البورصة

11/3/2024 4:25:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة“وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي”، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

وأقرت العمومية توزيع كوبون نقدي على المساهمين يما يعادل 3.79 جنيه للسهم.

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كما وافقت العمومية على تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات برئاسة محمد عاطف بسيوني، وتعيين شوقي غنيم عضوًا منتدبًا تنفيذيًا.

كشفت شركة“وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي” عن نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا.

وبلغت قيمة المبيعات بمزاد منطقة غرب الدلتا 444.2 ألف جنيه، فيما لم تسجل منطقة كوم أمبو أي مبيعات.

وكانت كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي؛ نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا، بإجمالي مبيعات 25.27 مليون جنيه.

وبلغت قيمة المبيعات بمزاد منطقة كوم أمبو 23.3 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة مبيعات منطقة غرب الدلتا نحو 1.94 مليون جنيه.

وكانت كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا.

وبلغت المبيعات بمنطقة غرب الدلتا نحو 275 ألف جنيه، فيما لم يتم مبيعات بمزاد منطقة كوم أمبو.

وكانت كشفت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، عن رسو عملية تباطين مساقي على الشركة باجمالي طول 50 ألف متر باجمالي 14.24 مليون جنيه.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، الموازنة التقديرية للعام المالي المُقبل.

وكانت اعتمدت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024).

وتستهدف تستهدف تحقيق فائض قدره 20.68 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل فائض متوقع 13.71 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

كما تستهدف الشركة تحقيق إيرادات من العمليات المستمرة خلال العام المالي المقبل بقيمة 111.52 مليون جنيه، مقابل 114.94 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

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