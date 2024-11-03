“مرسيليا” تتكبد خسائر 26.8 مليون جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تكبدت شركة“مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري” صافي خسائر 26.8 مليون جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بربح 33.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 112.6 مليون جنيه، مقابل 153 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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فى مستهل تداولات الأحد
نفت شركة“مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري” وجود أحداث أو معلومات جوهرية أدت لارتفاع السهم مؤخرًا.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية حول ارتفاع السهم بنسبة 26.7% خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري حتى يوم 25 من الشهر نفسه.
تحولت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إلى خسارة 40.4 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 52.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 45.77 مليون جنيه، مقابل 138.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وارتفعت خسائر شركة“مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري”، بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 19.7 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 14.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها المقارنة من 2023.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 14.83 مليون جنيه، مقابل 11.12 مليون جنيه في الربع الأول من 2023.
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