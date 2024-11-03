“مرسيليا” تتكبد خسائر 26.8 مليون جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تكبدت شركة“مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري” صافي خسائر 26.8 مليون جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بربح 33.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 112.6 مليون جنيه، مقابل 153 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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نفت شركة“مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري” وجود أحداث أو معلومات جوهرية أدت لارتفاع السهم مؤخرًا.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية حول ارتفاع السهم بنسبة 26.7% خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري حتى يوم 25 من الشهر نفسه.

تحولت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إلى خسارة 40.4 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 52.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 45.77 مليون جنيه، مقابل 138.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وارتفعت خسائر شركة“مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري”، بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 19.7 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 14.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها المقارنة من 2023.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 14.83 مليون جنيه، مقابل 11.12 مليون جنيه في الربع الأول من 2023.