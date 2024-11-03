في ذكرى وعد بلفور.. عشرات الآلاف في لندن يتضامنون مع فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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لندن / PNN - خرج عشرات الآلاف في العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، في مظاهرة بمناسبة الذكرى 107 لوعد بلفور، الذي أدى إلى تسريع عملية إنشاء دولة إسرائيل.
وانطلقت المسيرة من مدخل شارع داوننغ ستريت، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء، رقم 10، وانتهت في شارع ناين إلمز، حيث تقع السفارة الأمريكية في لندن.
ودعا للمظاهرة منظمات غير حكومية في مقدمتها "حملة التضامن مع فلسطين" و"ائتلاف أوقفوا الحرب" و"حملة نزع السلاح النووي".
وردد المتظاهرون هتافات: "فلسطين..فلسطين" و"فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر" و"أوقفوا تسليح إسرائيل".
كما نظم أشخاص وجماعات داعمون لإسرائيل احتجاجات مضادة على طول طريق المسيرة. ونتيجة للاحتياطات التي اتخذتها الشرطة ومنظمو المسيرة، لم تتقابل المجموعات وجهاً لوجه.
وألقت جو جرادي، الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات في بريطانيا (يضم ما يقرب من 120 ألف عضو) كلمة أمام المتظاهرين.
وأشارت جرادي، إلى استشهاد أكثر من 43 ألف فلسطيني على يد إسرائيل في غزة.
وقالت: "استشهد 10 آلاف و310 أطفال في سن الدراسة، و650 طالباً جامعيا، و110 أساتذة جامعيين. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام مخيفة بما فيه الكفاية، إلا أننا نعلم أنها أقل مما نتوقعه".
وذكرت جرادي أن 12 جامعة في غزة دمرت بالكامل.
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