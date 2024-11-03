في ذكرى وعد بلفور.. عشرات الآلاف في لندن يتضامنون مع فلسطين

MENAFN - Palestine News ) لندن / PNN - خرج عشرات الآلاف في العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، في مظاهرة بمناسبة الذكرى 107 لوعد بلفور، الذي أدى إلى تسريع عملية إنشاء دولة إسرائيل.

وانطلقت المسيرة من مدخل شارع داوننغ ستريت، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء، رقم 10، وانتهت في شارع ناين إلمز، حيث تقع السفارة الأمريكية في لندن.

ودعا للمظاهرة منظمات غير حكومية في مقدمتها "حملة التضامن مع فلسطين" و"ائتلاف أوقفوا الحرب" و"حملة نزع السلاح النووي".

وردد المتظاهرون هتافات: "فلسطين..فلسطين" و"فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر" و"أوقفوا تسليح إسرائيل".

كما نظم أشخاص وجماعات داعمون لإسرائيل احتجاجات مضادة على طول طريق المسيرة. ونتيجة للاحتياطات التي اتخذتها الشرطة ومنظمو المسيرة، لم تتقابل المجموعات وجهاً لوجه.

وألقت جو جرادي، الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات في بريطانيا (يضم ما يقرب من 120 ألف عضو) كلمة أمام المتظاهرين.

وأشارت جرادي، إلى استشهاد أكثر من 43 ألف فلسطيني على يد إسرائيل في غزة.

وقالت: "استشهد 10 آلاف و310 أطفال في سن الدراسة، و650 طالباً جامعيا، و110 أساتذة جامعيين. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام مخيفة بما فيه الكفاية، إلا أننا نعلم أنها أقل مما نتوقعه".

وذكرت جرادي أن 12 جامعة في غزة دمرت بالكامل.