الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل سلفيت الشمالي
التاريخ
11/3/2024 4:16:40 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مدخل مدينة سلفيت الشمالي.
وقالت مصادر محلية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل المدينة منذ ساعات الصباح، وشددت من اجراءاتها العسكرية خاصة للخارجين من المدينة وأعاقت حركتهم ما تسبب بأزمة خانقة.
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