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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل سلفيت الشمالي

11/3/2024 4:16:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مدخل مدينة سلفيت الشمالي.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل المدينة منذ ساعات الصباح، وشددت من اجراءاتها العسكرية خاصة للخارجين من المدينة وأعاقت حركتهم ما تسبب بأزمة خانقة.

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