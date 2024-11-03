الخليل: الاحتلال يمنع طلاب مدرسة زياد جابر من الوصول إلى مدرستهم بالبلدة القديمة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طلاب مدرسة زياد جابر الابتدائية من الوصول إلى مدرستهم في حارة جابر بالبلدة القديمة، بسبب إغلاق الطريق بالأسلاك الشائكة.
وقال الناشط الحقوقي عارف جابر، إن قوات الاحتلال أغلقت الطريق نحو المدرسة بالأسلاك الشائكة، فيما تجمع أكثر من 40 طالبا قرب الشارع الذي لا يبعد أكثر من 30 مترا عن مدرستهم، دون تمكنهم من الوصول اليها.
وأضاف جابر أن الاحتلال كان يغلق الشارع ويمنع الطلاب من الوصول إلى مدارسهم خلال فترة "الأعياد اليهودية" لتأمين وصول المستعمرين إلى الحرم الإبراهيمي.
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