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الخليل: الاحتلال يمنع طلاب مدرسة زياد جابر من الوصول إلى مدرستهم بالبلدة القديمة

11/3/2024 4:16:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طلاب مدرسة زياد جابر الابتدائية من الوصول إلى مدرستهم في حارة جابر بالبلدة القديمة، بسبب إغلاق الطريق بالأسلاك الشائكة.

وقال الناشط الحقوقي عارف جابر، إن قوات الاحتلال أغلقت الطريق نحو المدرسة بالأسلاك الشائكة، فيما تجمع أكثر من 40 طالبا قرب الشارع الذي لا يبعد أكثر من 30 مترا عن مدرستهم، دون تمكنهم من الوصول اليها.

وأضاف جابر أن الاحتلال كان يغلق الشارع ويمنع الطلاب من الوصول إلى مدارسهم خلال فترة "الأعياد اليهودية" لتأمين وصول المستعمرين إلى الحرم الإبراهيمي.

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